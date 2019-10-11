Рубль растет к доллару и евро на ожидании позитива относительно переговоров между США и КНР

Москва. 11 октября. Доллар и евро снижаются "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на ожидании позитива относительно переговоров между США и КНР и активно дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,26-64,32 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,28 руб./$1 (-17,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,83 руб./EUR1 (-11,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,94 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,23 рубля.

Доллар при этом оказался на 46,16 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 47,24 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет на старте торгов пятницы в ожидании позитивных новостей относительно торговых переговоров между США и Китам, которые стартовали в Вашингтоне в четверг. Как следует из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом, президент США Дональд Трамп проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Встреча состоится в пятницу в 14:45 (21:45 по МСК) в Овальном кабинете Белого дома. Она будет закрыта для прессы. Следующее мероприятие президента запланировано через полтора часа.

Накануне СМИ сообщали, что Лю Хэ проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином в четверг, и в случае, если эти переговоры пройдут успешно, может встретиться в пятницу с американским президентом Дональдом Трампом.

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, отметил источник.

Взамен Китай готов пойти на некоторые уступки, в том числе увеличить закупки в Штатах сельхозтоваров, но не готов идти на уступки по ключевым спорным вопросам.

Цены на нефть эталонных марок активно поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу после существенного роста накануне, вызванного сигналами прогресса на торговых переговорах США с Китаем.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК подорожали на 2,06% - до $60,32 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,96%, до $54,6 за баррель. С начала недели Brent выросла на 1,7%, WTI - на 1,9%.

Вместе с тем аналитик Philip Futures Pte Бенджамин Лю предупредил, что рост цен на нефть может оказаться непродолжительным. "Слабый рост мировой экономики и растущая добыча сланцевой нефти в США станут ограничителями "бычьего" тренда", - отметил эксперт.