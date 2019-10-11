Можно ждать от российского рынка роста в пределах 0,5-1% - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. США и КНР пока не огорчают рынок своими противоречиями, а сохраняют надежду на заключение, как минимум, промежуточной сделки по торговым вопросам. Нефть дорожает, азиатские рынки растут. Более того, даже по направлению британского "развода" с Евросоюзом появляются надежды. Соответственно, можно ждать от российского рынка роста в пределах 0,5-1%, а от рубля укрепления до 64 за доллар, указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.