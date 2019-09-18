ФРС США готова поддержать экономику - Julius Baer

В среду Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США по итогам двухдневного заседания, скорее всего, примет решение снизить коридор целевой процентной ставки на 25 б.п. до 1,75% -2%, что полностью соответствует ожиданиям рынка, сообщается в комментарии Julius Baer.

"Шансы на более агрессивное снижение в среду в последнее время снизились, так как текущая экономическая статистика оказывается лучше ожиданий, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - При этом, финансовые рынки ждут дополнительное сокращение стоимости заимствований на предстоящих заседаниях регулятора в октябре и декабре. Одним из способов для ФРС избавиться от этого внешнего давления может быть снижение ставки на 50 б.п., которое создаст со стороны денежно-кредитной политики довольно сильную защиту от рисков замедления роста ВВП".

В то же время у членов комитета, похоже, довольно сильно расходятся позиции по поводу того, насколько смягчение денежно-кредитной политики уместно с учетом сильного экономического фона в США. Учитывая это, эксперты Julius Baer ожидают довольно расплывчатые комментарии относительно будущей политики регулятора, в том числе значительный разброс в обновленных точечных прогнозах по уровню ставок на конец года.