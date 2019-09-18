По итогам заседания ФРС США доллар может уйти ниже 1,10 в паре с евро - "Нордеа Банк"

По итогам заседания ФРС США в среду, 18 сентября, доллар может укрепиться и уйти ниже отметки 1,10 в паре с евро, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Ключевым событием на глобальных площадках в среду выступает предстоящее заседание ФРС (21:00 мск) и пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла (21:30 мск). Вероятность снижения ставки ФРС на 25 бп (с 2-2,25% до 1,75-2%) оценивается рынками более чем в 86%. ФРС вряд ли пойдет на то, чтобы разочаровать рынки, и, скорее всего, снизит ставку, однако комментарии главы ФРС вряд ли окажутся слишком мягкими. С июльского заседания ФРС макроэкономическая статистика по США в целом была удовлетворительной. Данные по розничным продажам указали на сохранение довольно устойчивого роста, а базовая инфляция, измеряемая по индексу потребительских цен, оказалась на максимальном за последние 10 лет уровне (2.4% г/г в сентябре). Строго говоря, существенных причин для снижения ставок у ФРС нет, поэтому вряд ли глава ФРС пообещает продолжить агрессивные шаги по снижению ставки.

По итогам заседания доллар может укрепиться и уйти ниже отметки 1,10 в паре с евро, считают аналитики "Нордеа Банка".