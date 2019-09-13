Рынки золота и серебра не получили поддержки со стороны ЕЦБ - Julius Baer

Расширенный пакет мер по монетарному стимулированию, принятый Европейским центральным банком (ЕЦБ), не обеспечил существенной поддержки рынкам золота и серебра, сообщается в комментарии Julius Baer. Котировки изначально показали рост, и цены золото поднялись выше 1 500 долл. США за унцию, однако к концу дня откатились обратно.

"Мы полагаем текущую консолидацию нормальным развитием событий, учитывая быстрый рост цен с лета, а также недавнее смягчение обеспокоенности по поводу динамики глобального ВВП, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Тем не менее, мы по-прежнему наблюдаем благоприятные фундаментальные факторы для обоих рынков. Темпы роста мировой экономики остаются неустойчивыми, а внешнеторговая напряженность между Китаем и США повышает неопределенность, что должно поддерживать спрос на золото как защитный актив. Кроме того, драгметалл должен получить поддержку со стороны дальнейших снижений ключевой ставки в США, поскольку Федрезерв пытается оградить экономику от замедления глобального роста".

Эксперты Julius Baer подтверждают конструктивную позицию по обоим металлам и рекомендуют сохранять текущие позиции по золоту в портфеле.

"Мы полагаем, что серебро будет следовать за динамикой золота, хотя оно и не обладает аналогичными характеристиками защитного актива. Учитывая его небольшие объемы, рынок серебра гораздо более подвержен резким движениям котировок", - заключает Карстен Менке.