В ближайшей перспективе рубль будет укрепляться - Уральский Банк Реконструкции и Развития

В ближайшей перспективе рубль будет укрепляться, его поддержат растущая нефть и уверенная политика регулятора, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотов. Стоимость доллара составит 64,95 - 67,85 рубля в случае отсутствия негативных новостей со стороны США и Китая. Евро будет торговаться в диапазоне 71,50 - 72,50 рубля, полагает эксперт.

"Рубль значительно окреп, пережив тревожное лето, но на него продолжает влиять международная обстановка, - отмечает Владимир Зотов. - Конфликт между США и Китаем можно сравнить с вулканом, который пугает внезапным землетрясением, плюется лавой, а то и попросту пускает дым. Участники рынка действуют аккуратно, воздерживаясь от рисков. О санкциях США в отношении России говорить не приходится: августовский пакет - пшик, который не оказал влияния на стоимость национальной валюты".

Пока торговый конфликт взял паузу, рубль руководствуется, на взгляд эксперта, двумя факторами: политикой Центробанка и стоимостью нефти. В минувшую пятницу Центробанк снизил ключевую до 7%, чем подтвердил ожидания инвесторов и намекнул на осторожную и последовательную политику. Инфляция продолжает снижение, а это значит, что до конца года регулятор может еще снизить ключевую ставку. Открытая и последовательная игра Центробанка дает уверенность инвесторам в завтрашнем дне. Национальная валюта укрепляется. Но не стоит забывать, что если ФРС прекратит снижение ставки, то рубль может вновь взять курс на снижение.