Целью снижения рубля к доллару остается круглая цифра 70 - ИК QBF

"Курс евро к доллару снижается уже седьмую торговую сессию - это самое затяжное падение в этом году. Котировки опустились до нового минимума за два с половиной года, в европейскую торговую сессию достигнут уровень 1,0925. Пока нет никаких признаков возможного разворота. Спрэды между доходностями немецких и американских гособлигаций расширяются, во вторник был зафиксирован очередной исторический минимум по доходности немецких госбондов. Пожалуй, это основной драйвер движения евро вниз. Евро падает и тянет за собой весь рынок, укрепление доллара идет по всем направлениям: юань приблизился к 7,20, а рубль упал до 67,08. Думаю, в ближайшее время конфигурация не изменится, даже если Дональд Трамп снова начнет негодовать по поводу сильного доллара и критиковать ФРС. Поэтому целью для снижения евро остается уровень 1,05, а для российского рубля круглая цифра 70" - считает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.