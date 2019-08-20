Цены евробондов РФ после небольшой коррекции во вторник возобновили рост вслед за UST

Москва. 20 августа. Котировки российских еврооблигаций после небольшой отрицательной коррекции, зафиксированной накануне, во вторник возобновили рост вслед за развернувшимися вверх ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились за счет более активного роста стоимости US Treasuries по сравнению с отечественными бумагами.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 2 базисных пункта по отношению к закрытию 19 августа и составила 112,85% от номинала (доходность снизилась почти на 1 базисный пункт - до 2,945% годовых).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла на 11 базисных пунктов относительно итогов 19 августа, составив 101,21% от номинала. Их доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 1,445% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 4 базисных пункта, составив 150 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к понедельнику на 33 базисных пункта - до 126,68% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,12% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 37 базисных пунктов, до 122,56% от номинала (доходность снизилась также на 2 пункта - до 4,09% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 10 базисных пунктов, до 108,59% от номинала, что соответствует доходности 3,32% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 45 базисных пунктов, до 108,50% от номинала (доходность снизилась на 11 пунктов - до 2,66% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 42 базисных пункта, подорожав до 117,72% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,17% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 28 пунктов, до 105,93% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 3,38% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации возобновили ценовой рост после небольшой отрицательной коррекции в понедельник. При этом наши бумаги сейчас находятся почти под 100%-ным влиянием динамики US Treasuries. Последние же после коррекции накануне сегодня вновь перешли к росту, потянув за собой и все суверенные бонды стран с развивающейся экономикой, в том числе и России. В свою очередь снижение доходностей базовых активов продиктовано повышенным спросом инвесторов на защитные активы в условиях нарастающих рисков замедления темпов мировой экономики, в том числе из-за торгового противостояния между США и Китаем. При этом наблюдаемое в последнее время "бегство от рисков" не ведет к распродажам российских еврооблигаций, а напротив - стимулирует их ценовой рост, что в целом означает удержание суверенных спредов на относительно невысоких уровнях. Поддержку отечественным евробондам оказывает недавнее решение рейтингового агентства Fitch повысить страновой рейтинг России на одну ступень - до "BBB" со "стабильным" прогнозом. Кроме того, наблюдаемая в последнее время нестабильность российского рубля ведет к перетоку средств инвесторов с рынка рублевых госбумаг в сектор суверенных еврооблигаций", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.