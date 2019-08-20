20 августа 2019 года 19:00
Цены евробондов РФ после небольшой коррекции во вторник возобновили рост вслед за UST
Москва. 20 августа. Котировки российских еврооблигаций после небольшой отрицательной коррекции, зафиксированной накануне, во вторник возобновили рост вслед за развернувшимися вверх ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились за счет более активного роста стоимости US Treasuries по сравнению с отечественными бумагами.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 2 базисных пункта по отношению к закрытию 19 августа и составила 112,85% от номинала (доходность снизилась почти на 1 базисный пункт - до 2,945% годовых).
Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла на 11 базисных пунктов относительно итогов 19 августа, составив 101,21% от номинала. Их доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 1,445% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 4 базисных пункта, составив 150 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к понедельнику на 33 базисных пункта - до 126,68% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,12% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 37 базисных пунктов, до 122,56% от номинала (доходность снизилась также на 2 пункта - до 4,09% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 10 базисных пунктов, до 108,59% от номинала, что соответствует доходности 3,32% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 45 базисных пунктов, до 108,50% от номинала (доходность снизилась на 11 пунктов - до 2,66% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 42 базисных пункта, подорожав до 117,72% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,17% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 28 пунктов, до 105,93% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 3,38% годовых).
"Сегодня российские еврооблигации возобновили ценовой рост после небольшой отрицательной коррекции в понедельник. При этом наши бумаги сейчас находятся почти под 100%-ным влиянием динамики US Treasuries. Последние же после коррекции накануне сегодня вновь перешли к росту, потянув за собой и все суверенные бонды стран с развивающейся экономикой, в том числе и России. В свою очередь снижение доходностей базовых активов продиктовано повышенным спросом инвесторов на защитные активы в условиях нарастающих рисков замедления темпов мировой экономики, в том числе из-за торгового противостояния между США и Китаем. При этом наблюдаемое в последнее время "бегство от рисков" не ведет к распродажам российских еврооблигаций, а напротив - стимулирует их ценовой рост, что в целом означает удержание суверенных спредов на относительно невысоких уровнях. Поддержку отечественным евробондам оказывает недавнее решение рейтингового агентства Fitch повысить страновой рейтинг России на одну ступень - до "BBB" со "стабильным" прогнозом. Кроме того, наблюдаемая в последнее время нестабильность российского рубля ведет к перетоку средств инвесторов с рынка рублевых госбумаг в сектор суверенных еврооблигаций", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
20 августа 2019 года 19:30
Москва. 20 августа. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая потери предыдущих дней, благодаря целому ряду позитивных внутренних факторов. читать дальше
.
20 августа 2019 года 19:23
Москва. 20 августа. Рынок акций РФ во вторник превысил отметку 2670 пунктов по индексу МосБиржи (уровень почти недельной давности) на бумагах "Норникеля" (MOEX: GMKN), "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа", в то время как внешние площадки начали корректироваться вниз после локального роста на ожиданиях стимулов экономик от мировых центробанков. читать дальше
.
20 августа 2019 года 18:58
"Во второй половине российских торгов мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены ускорили снижение. Но наши индексы лишь скорректировали дневной рост, сохранив основные достижения сессии и после некоторого улучшения внешнего фона возобновили восходящую динамику, переписав дневные максимумы.... читать дальше
.
20 августа 2019 года 18:07
Во второй половине августа можно ожидать восстановительную динамику как по российской валюте, так и по ключевым индикаторам фондового рынка России, говорится в комментарии АО "НФК-Сбережения".
"Наш прогноз недельной давности о грядущем ослаблении рубля на величину порядка 3% оказался... читать дальше
.
20 августа 2019 года 17:33
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, не изменилась и составляет $0,56 за штуку.
Как отмечают эксперты "ВТБ... читать дальше
.
20 августа 2019 года 17:05
После восстановления в июне экономический рост в Китае в июле вновь замедлился, сообщается в комментарии Julius Baer. Промышленное производство прибавило лишь 4,8% (после 6,3% в предыдущий период и при консенсус-прогнозе на уровне 6,0%) на фоне спада в горнодобывающей отрасли и обрабатывающем... читать дальше
.
20 августа 2019 года 16:38
"Рубль пытался отыграть часть потерь предыдущего дня. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3975 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,38%, недельная осталась на уровне 7,41%, а месячная 7,46%. Валюты сырьевых поставщиков демонстрировали незначительную волатильность.... читать дальше
.
20 августа 2019 года 16:03
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.
Первая инвестиционная идея - Tesla, Inc.: продажа от текущих уровней: $226,8; целевой уровень: $204; стоп-лосс: $228,3;
ожидаемая доходность: +10,1%; временной горизонт удержания позиции - 30... читать дальше
.
20 августа 2019 года 15:39
Москва. 20 августа. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая потери предыдущих дней, благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала на ожиданиях торговых переговоров между США и Китаем. читать дальше
.
20 августа 2019 года 15:32
Краткосрочное падение доходности по 10-летним облигациям Казначейства США ниже уровня по 2-летним облигациям, которое произошло в течение торгового дня, активизировало обсуждение вероятности наступления рецессии в американской экономике, говорится в комментарии Julius Baer. Тогда как сигналы с... читать дальше
.
20 августа 2019 года 15:09
Отдел инвестиционного консультирования ГК "ФИНАМ" рекомендует инвесторам рассмотреть возможность вложений в акции NVIDIA Corporation, одного из крупнейших в мире производителей графических процессоров; инвестиционная рекомендация по бумагам - "покупать".
Компания представила финансовые... читать дальше
.
20 августа 2019 года 14:20
Нынешний год должен показать всемирный разворот в монетарной политике: в последние недели всё больше центральных банков решают снижать ставки, отмечается в комментарии Saxo Bank. Пока известно, что глава ФРС Пауэлл должен выступить с речью в пятницу, основное внимание должно быть сосредоточено на... читать дальше
.
20 августа 2019 года 13:49
В отличие от Европы, Китай намерен задействовать большое число инструментов для поддержки своей экономики в условиях давления со стороны США, сообщается в обзоре Альфа-банка.
"Ослабление курса юаня – один из таких механизмов, - указывает главный экономист банка Наталия Орлова. - Резервы... читать дальше
.
20 августа 2019 года 13:25
Российская валюта сдала еще одну линию обороны, перешагнув в понедельник отметку в 67 за доллар, отмечается в комментарии FxPro. Евро показал еще больше прыти, закрыв день выше 74. Американский доллар на торгах во вторник несколько сдает позиции - видимо, инвесторы все-таки обратили внимание на... читать дальше
.
20 августа 2019 года 12:28
"Российская валюта накануне пробила отметку 67 в паре с долларом впервые с февраля текущего года, - говорится в обзоре "Нордеа Банка". - Рубль вчера слабел в русле валют развивающихся стран, потеряв 0.6% в паре с «американцем» и 0.5% в паре с евро, в то время как индекс валют развивающихся стран... читать дальше
.