20 августа 2019 года 09:50
Утренние прогнозы: рынку ничто не мешает закрепиться выше 2650 пунктов индекса Мосбиржи
Во вторник аналитики рассчитывают на продолжение роста акций в начале торгов с последующим переходом в "боковик".
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Весьма вероятно, что сегодня рост ключевых индексов продолжится. Ожидания монетарных и фискальных стимулов, затишье в конфликте США и Китае и стабильные цены на нефть окажут поддержку. Что же касается российского рынка, то вчера под влиянием позитивного внешнего фона и корпоративным новостям (Лукойл) индексу МосБиржи удалось приблизиться к отметке в 2650 пунктов. На наш взгляд, сегодня сильная отчетность Норникеля по итогам полугодия позволит индексу МосБиржи закрепиться выше уровня в 2650 пунктов. Также рассчитываем и на неплохие данные от МТС ".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.2-0.4%, вблизи отметки 2655 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2640, 2630 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2660, 2670 п. После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Сдержанного утреннего улучшения состояния внешнего фона пока недостаточно для начала активных покупок в российских акциях. Стимулом для этого может стать возможное превышение фьючерсами на нефть сорта Brent близкого значимого ценового уровня $60 за баррель. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Российский рынок акций вчера все-таки не устоял перед внешним фоном и вырос почти на 1,3%. В общем-то можно сказать, что первая цель отскока - район 2650-2660 пунктов, уже достигнута, но никто не мешает продолжить рост к отметке 2700 пунктов. Внешний фон сегодня с утра слабо положительный. Фьючерсы на американские индексы немного подрастают, преимущественно в плюсе фондовая Азия, вблизи отметки 60 долларов за баррель замерла нефть. Поэтому мы ждем открытия российского рынка акций недалеко от вчерашнего закрытия".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Большинство фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы в ходе утренних торгов вторника торгуются ростом, цены на энергоносители стабильны после роста накануне, цены на драгоценные металлы испытывают давление от роста курса доллара США и возобновления интереса к рисковым активам. Мы не исключаем продолжения ослабления курса рубля к основным мировым валютам, на фондовом рынке после нейтрального старта торгов велика вероятность "боковика". Сегодня интерес для инвесторов представляют совет директоров в Роснефти и ГМК Норильский Никель, а так же данные МСФО за 2 квартал 2019 года Магнита и МТС".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Предстоящий день будет беден на статистику. Соответственно, заявления политиков и представителей центральных банков продолжат оказывать наиболее сильное влияние. Китай корректирует механизмы кредитования бизнеса, в Германии говорят о стимулах, а в США убеждены в отсутствии рецессии с параллельной уверенностью более мягкой будущей политикой ФРС. Всё это толкает рынки вверх, хотя в большей степени называется туманом, который скрывает реальность. Реальность же заключается в продолжающейся торговой войне США и Китая, которая никуда не делась и всё ещё оказывает своё разрушительное действие на глобальную деловую активность. Отечественный рынок продолжит рост благодаря внешнему оптимизму. Рубль также может вернуть себе часть потерь, так как его ослабление в последние дни оправдано лишь спекулятивными играми, а не реальными проблемами. Из корпоративных событий можно отметить возможное объявление дивидендов "Роснефти" за I полугодие, как и в ГМК "Норникель".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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