Ожидаем смещения пары доллар/рубль к верхней границе диапазона 65-67 руб./долл. к началу осени - Промсвязьбанк

"Мы по-прежнему отмечаем, что текущие уровни в паре доллар/рубль выглядят несколько завышенными относительно нефти и сохраняющейся невысокой страновой премии. И в случае ослабления нервозности на мировых рынках, удержания котировок нефти марки Brent в районе 58-60 долл./барр. и стабильности юаня по-прежнему видим пространство для локального укрепления рубля. Консервативный взгляд на рубль на горизонте нескольких недель мы сохраняем, ожидая в базовом сценарии смещения пары доллар/рубль, в отсутствие явных внешних шоков и стабильности цен на нефть, к верхней границе диапазона 65-67 руб./долл. к началу осени. Ожидания нормализации конъюнктуры мировых рынков и удержание нефти в диапазоне 58-60 долл./барр. по марке Brent по-прежнему дают нам больше оснований краткосрочно рассчитывать на возврат пары доллар/рубль в диапазон 65-66 руб./долл., чем на развитие движения к 67 руб.", - говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.