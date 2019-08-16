Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на позитивных новостях о переговорах между США и Китаем

Москва. 16 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на позитивных новостях относительно возможного урегулирования торгового конфликта между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,98-66,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,01 руб./$1 (-4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,3 руб./EUR1 (-10,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 7,23 копейки к уровню закрытия четверга, до 69,29 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,87 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 15,75 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте последнего торгового дня недели после волатильных торгов накануне, в ходе которых рубль обновлял минимумы за несколько месяцев к обеим валютам. Котировки нацвалюты подрастают на фоне позитивных сигналов с внешних рынков, включая рынок нефти и площадки emerging markets, отыгрывающих новости относительно возможного разрешения торгового конфликта между США и Китаем после заявления американского президента Дональда Трампа.

Трамп предположил, что торговая война с Китаем продлится недолго. "Я думаю, чем дольше это идет, тем сильнее мы становимся, - сказал Трамп о торговой войне. - У меня такое чувство, что она будет довольно короткой". Президент отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне. "Но более важно, чем сентябрь, это то, что мы говорим по телефону, и у нас очень продуктивные переговоры", - сказал Трамп.

В начале августа Трамп пообещал ввести 10%-ю пошлину на импортируемые китайские товары общим объемом $300 млрд в год с 1 сентября. Позднее Торговое представительство США отложило введение пошлины на ряд товаров, включая сотовые телефоны и ноутбуки, до 15 декабря.

Власти Китая назвали решение США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров нарушением договоренностей между руководителями двух государств. Комитет Госсовета КНР по таможенным тарифам пообещал принять необходимые контрмеры, не уточнив, какие именно.

Нефтяной рынок восстанавливается в ходе азиатских торгов в пятницу на ослаблении опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск подорожали на 1,03% - до $58,83 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,99% - до $54,96 за баррель.

По итогам четверга нефть Brent подешевела на 2,1%, WTI снизилась на 1,38%. С начала недели Brent подорожала на 0,2%, WTI - на 0,9%.