.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ за неделю снизились на фоне усиления санкционных рисков в отношении российского госдолга
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ по итогам 1-го полугодия может быть в районе 1%
Рост ВВП РФ по итогам 1-го полугодия может оказаться выше предварительных оценок и составить 1%, считает помощник президента Андрей Белоусов. Смягчение ДКП разгонит рост экономики в 2019 году выше 1,3%
 
Предприниматели в РФ не исключают ухудшения условий для ведения бизнеса
Каждый второй российский предприниматель скептичен в отношении будущего, но отказываться от собственного бизнеса большинство из них не планируют. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения...
 
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами
Новые положения закона "О национальной платежной системе" могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России. А в результате их ухода окажется невозможным прием карт российских банков за рубежом и прием карт зарубежных банков...
 
Народные облигации начнут продавать онлайн
В сентябре этого года Минфин, наконец, выпустит народные облигации (ОФЗ-н) по новым правилам — с максимально льготными условиями для населения. Выпуск народных облигаций по новым правилам откладывался несколько раз. В последний раз планировалось...
 
12 июля 2019 года 20:11

Цены евробондов РФ за неделю снизились на фоне усиления санкционных рисков в отношении российского госдолга

Москва. 12 июля. Котировки большинства российских государственных облигаций уменьшились по итогам недели, отыгрывая рост санкционных рисков в отношении российского госдолга со стороны Конгресса США. Поддержку рынку российских государственных евробондов оказывали общемировой спрос на риск в ожидании смягчения монетарной политики ФРС США и рост цен на нефть.

Американские казначейские обязательства (US Treasuries) по преимуществу повышались в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности большинства базовых активов.

Начало недели для рынка российских государственных еврооблигаций прошло при низкой активности участников; по итогам понедельника большинство выпусков лишь незначительно изменилось к уровням, достигнутым в конце предыдущей недели. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также лишь слегка опустились в цене, что привело к несущественным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Консолидация котировок наблюдалась в ожидании дополнительной информации о возможных действиях ФРС США относительно процентной ставки после выхода лучших, чем ожидалось, данных по рынку труда. Определенное усиление негативных настроений на рынках еврооблигаций стран с развивающимися экономиками были в основном связаны с решением президента Турции Эрдогана отправить в отставку главу ЦБ страны. На этом фоне лира упала примерно на 2%, доходности суверенных облигаций страны выросли на 25 базисных пунктов.

Вторник оказался не самым удачным днем для сегмента российских государственных еврооблигаций, которые немного снизились на фоне негативной динамики большинства выпусков еврооблигаций emerging markets. Снижение бумаг происходило следом за рынком US Treasuries, однако дорожавшая нефть поддержала рынок российских бумаг. В результате доходности российских государственных евробондов повысились по итогам дня в пределах 1-2 базисных пунктов, в то время как доходности еврооблигаций других emerging markets выросли более заметными темпами - в пределах 1-8 базисных пунктов. В целом инвесторы заняли выжидательную позицию перед выступлением главы ФРС в Конгрессе.

Выступление Джерома Пауэлла перед Конгрессом было позитивно воспринято инвесторами, в результате большинство рынков государственных евробондов завершили день в "зеленой" зоне. Российские суверенные еврооблигации также продемонстрировали рост и к концу дня сумели отыграть значительную часть потерь с начала недели. Большинство выпусков UST также повысилось по итогам дня, что привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Глава ФРС США подтвердил готовность регулятора к снижению ставки уже на июльском заседании 30-31 июля. Сильный отчет по американскому рынку труда за июнь не изменил планы Федерезва, заявил председатель Федеральной резервной системы. "Прямой ответ на этот вопрос - нет", - сказал Пауэлл перед членами Палаты представителей. "Хороший отчет по рынку труда - это отличная новость. У нас есть и другие хорошие новости. Но наиболее важным для меня является то, что неопределенность в отношении глобального роста и торговых отношений продолжает сказываться на перспективах экономики США", - отметил он.

В четверг позитивная динамика рынка российских государственных евробондов сошла на нет, и закрытие рынка прошло при небольшой разнонаправленной динамике. Котировки большинства выпусков перешли в стадию консолидации в условиях отсутствия новых внешних драйверов. Цены US Treasuries также стабилизировались после роста накануне, что привело лишь к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

При этом российский сегмент рынка еврооблигаций выглядел лучше большинства других аналогичных площадок emerging markets. Интерес к российским бумагам поддерживался сильными макроэкономическими данными (в первом полугодии 2019 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 1,56 трлн рублей, что составляет 3,1% ВВП) и высокими ценами на нефть.

Так, к четвергу цены на нефть марки WTI росли пятую сессию подряд, завершив предыдущие торги выше отметки $60 за баррель впервые с мая. Поддержку рынку "черного золота" оказывали приближение к Мексиканскому заливу урагана Барри, а также заметно более сильное, чем прогнозировалось недельное падение запасов нефти в США. В то же время рубль укрепился к доллару и евро до уровней месячной давности.

В последний день недели на рынке российских государственных евробондов преобладали продажи из-за сообщения об одобрении Палатой представителей Конгресса США поправки к законопроекту оборонного бюджета страны на 2020 год, которая предусматривает введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году.

Сообщалось, что Палате представителей Конгресса США на этой неделе еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее администрация президента пригрозила, что наложит вето на оборонный бюджет страны на 2020 год, если Конгресс снизит его до $733 млрд с запрошенной суммы в $750 млрд.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,14% и составила 112,78% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 3 базисных пункта и 12 июля составил 129 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене за неделю на 0,6% (их доходность выросла на 4 пункта - до 4,39% годовых), в то время как евробонды с погашением в 2042 опустились в цене также на 0,6% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 пункта - до 207 базисных пунктов), бумаги с погашением в 2047 году подешевели на 0,2% (их доходность выросла на 2 базисных пункта, до 4,52% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году подешевел на 0,5%, до 103,19% от номинала (его доходность увеличилась на 7 пунктов и составила 3,78% годовых), евробонды с погашением в 2023 году опустились в цене на 0,14% (их спред к US Treasuries расширился на 1 пункт и составил 123 базисных пункта), в то время как бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,65%, до 106,18% от номинала (их доходность выросла на 11 пунктов и составила 3,72% годовых).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут продолжить снижение в связи с возобновлением в Конгрессе США санкционной риторики относительно бумаг российского госдолга, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". В то же время поддержку рынку окажут высокие цены на нефть и ожидание смягчения монетарной политики ФРС США, ЕЦБ и Банка России уже на ближайших заседаниях в конце июля.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 июля 2019 года 20:17
Рынок акций РФ на неделе прервал 2-месячное ралли из-за санкционных рисков
Рынок акций РФ на неделе прервал 2-месячное ралли, продемонстрировав коррекцию из-за фиксации прибыли игроками на фоне вернувшихся опасений введения США новых антироссийских санкций, в то время как внешние фондовые площадки и нефть продолжили подъем на укрепившихся ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва США в конце июля. Индексы МосБиржи и РТС не смогли удержать круглые рубежи 2800 и 1400 пунктов и откатились к уровням конца июня.    читать дальше
.
12 июля 2019 года 20:07
Рубль умеренно снижается к доллару и евро, не особо отреагировав на угрозу новых санкций
Москва. 12 июля. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль умеренно снижается к бивалютной корзине, не особо реагируя на риски введения новых санкций США против российского госдолга.    читать дальше
.
12 июля 2019 года 19:19
Рынок акций РФ завершил неделю снижением из-за санкционных рисков, прервав 2-месячное ралли
Москва. 12 июля. Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за вернувшихся опасений введения США новых антироссийских санкций, в то время как внешние площадки продолжали подавать позитивные сигналы на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва США; индексы завершили неделю снижением, прервав 2-месячное ралли (с середины мая).    читать дальше
.
12 июля 2019 года 18:54
Xtellus Capital поднял оценку ADS VEON на 20%, но оставил рекомендацию "держать"
Xtellus Capital, аналитика которого распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2,5 до $3 за штуку, сообщается в обзоре компании. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 18:50
Вес акций Polymetal в индексах FTSE UK и FTSE All-World будет повышен 15 июля после закрытия торгов - "ВТБ Капитал"
FTSE повысит вес акций Polymetal (MOEX: POLY) в своих индексах, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Все изменения вступят в силу 15 июля после закрытия торгов. Как и ожидал эксперт, FTSE повысил свою оценку Investability Weight (доля акций в...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 18:32
При сохранении спроса на валюты развивающихся стран и уровней цен на нефть снижение в долларе может возобновиться - Промсвязьбанк
"На валютной секции "Московской биржи" рубль ослаб по отношению к основным мировых валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро подтянулись на 0,5%, торгуясь в районе 63,1 и 71 рубля соответственно. Несмотря на восстановление американской валюты в последний день недели, по ее итогам...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 18:09
Ожидаем на следующей неделе движения курса рубля в диапазоне 62,8-64,3 за доллар - БКС
"Рубль завершает неделю вблизи уровня 63 за доллар - рынки продолжают испытывать на себе эффект "монетарной эйфории". По нашим оценкам, в ближайшие две недели рублевые активы будут готовиться к реализации шагов по снижению ставки от ЦБ РФ и ФРС, что будет поддерживать оптимизм в рыночных...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 17:13
Считаем, что курс национальной валюты во 2П19 останется на уровне ~64 рублей за доллар - Газпромбанк
"С учетом сложившейся в 1П19 динамики валютного рынка и обновленного прогноза по ценам на нефть мы пересматриваем прогноз по курсу рубля на 2019 и 2020 гг. Мы считаем, что курс национальной валюты во 2П19 останется на уровне ~64 руб. за долл., что будет соответствовать 64,5 руб. за долл. в...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 16:41
JPMorgan поднял оценку акций Яндекса на 12%, рекомендация "покупать" подтверждена
JPMorgan повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $49 до $55 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 16:05
Велика вероятность развития коррекционного движения до 2700-2710 пунктов по индексу МосБиржи - БКС
"На будущей неделе на российском рынке акций, по нашим оценкам, велика вероятность развития коррекционного движения до 2700-2710 пунктов по индексу МосБиржи. Монетарные факторы в виде ожидания снижения ставки ФРС фактически уже заложены в цены, а новых очевидных драйверов для активизации покупок...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 16:00
Рубль отыграл часть утренних потерь к доллару и евро благодаря дорогой нефти и ожиданиям смягчения политики ФРС США
Москва. 12 июля. Доллар и евро снизили темпы роста на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль отыграл часть утренних потерь и днем продолжает дешеветь к бивалютной корзине более умеренными темпами, чем при открытии торгов, благодаря дорогой нефти и ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики ФРС США и других мировых центробанков.    читать дальше
.
12 июля 2019 года 15:31
Sova Capital повысила рекомендацию для акций и депозитарных расписок ЛУКОЙЛа до "покупать"
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Роснефти" (MOEX: ROSN), сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки прогнозная стоимость акций "ЛУКОЙЛа" была повышена с 6089 рублей до 6406 рублей за штуку, а...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 14:34
Рубль несет умеренные потери - БКС
"Пара USD/RUB сегодня стартовала на положительной территории и продолжила умеренно повышаться. Пара EUR/RUB в пятницу также открылась вверх, приблизившись к вчерашнему максимуму, после чего перешла к консолидации. Рубль несет умеренные потери на фоне усиления санкционных рисков. Палата...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 13:42
Рубль, похоже, решил взять передышку - FxPro
"На мировых рынках сохраняется тенденция к ослаблению доллара и господствует спрос на сырье и акции. Однако рубль, похоже, решил взять передышку, отступая от достигнутых накануне максимумов. USD/RUB вернулся выше 63, прибавляя 19 копеек после вчерашнего "погружения". EUR/RUB торгуется в пятницу...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 13:12
Рынок золота вступил в период повышенной волатильности - Julius Baer
"Рынок золота переживает период повышенной волатильности. Котировки растут каждый раз, когда ФРС США сигнализирует о своем намерении снизить ключевую ставку, и снижаются на признаках стабильного роста американской экономики. Сравнивая динамику цен на золото с динамикой доллара США и доходностей по...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.