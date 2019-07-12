Цены евробондов РФ за неделю снизились на фоне усиления санкционных рисков в отношении российского госдолга

Москва. 12 июля. Котировки большинства российских государственных облигаций уменьшились по итогам недели, отыгрывая рост санкционных рисков в отношении российского госдолга со стороны Конгресса США. Поддержку рынку российских государственных евробондов оказывали общемировой спрос на риск в ожидании смягчения монетарной политики ФРС США и рост цен на нефть.

Американские казначейские обязательства (US Treasuries) по преимуществу повышались в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности большинства базовых активов.

Начало недели для рынка российских государственных еврооблигаций прошло при низкой активности участников; по итогам понедельника большинство выпусков лишь незначительно изменилось к уровням, достигнутым в конце предыдущей недели. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также лишь слегка опустились в цене, что привело к несущественным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Консолидация котировок наблюдалась в ожидании дополнительной информации о возможных действиях ФРС США относительно процентной ставки после выхода лучших, чем ожидалось, данных по рынку труда. Определенное усиление негативных настроений на рынках еврооблигаций стран с развивающимися экономиками были в основном связаны с решением президента Турции Эрдогана отправить в отставку главу ЦБ страны. На этом фоне лира упала примерно на 2%, доходности суверенных облигаций страны выросли на 25 базисных пунктов.

Вторник оказался не самым удачным днем для сегмента российских государственных еврооблигаций, которые немного снизились на фоне негативной динамики большинства выпусков еврооблигаций emerging markets. Снижение бумаг происходило следом за рынком US Treasuries, однако дорожавшая нефть поддержала рынок российских бумаг. В результате доходности российских государственных евробондов повысились по итогам дня в пределах 1-2 базисных пунктов, в то время как доходности еврооблигаций других emerging markets выросли более заметными темпами - в пределах 1-8 базисных пунктов. В целом инвесторы заняли выжидательную позицию перед выступлением главы ФРС в Конгрессе.

Выступление Джерома Пауэлла перед Конгрессом было позитивно воспринято инвесторами, в результате большинство рынков государственных евробондов завершили день в "зеленой" зоне. Российские суверенные еврооблигации также продемонстрировали рост и к концу дня сумели отыграть значительную часть потерь с начала недели. Большинство выпусков UST также повысилось по итогам дня, что привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Глава ФРС США подтвердил готовность регулятора к снижению ставки уже на июльском заседании 30-31 июля. Сильный отчет по американскому рынку труда за июнь не изменил планы Федерезва, заявил председатель Федеральной резервной системы. "Прямой ответ на этот вопрос - нет", - сказал Пауэлл перед членами Палаты представителей. "Хороший отчет по рынку труда - это отличная новость. У нас есть и другие хорошие новости. Но наиболее важным для меня является то, что неопределенность в отношении глобального роста и торговых отношений продолжает сказываться на перспективах экономики США", - отметил он.

В четверг позитивная динамика рынка российских государственных евробондов сошла на нет, и закрытие рынка прошло при небольшой разнонаправленной динамике. Котировки большинства выпусков перешли в стадию консолидации в условиях отсутствия новых внешних драйверов. Цены US Treasuries также стабилизировались после роста накануне, что привело лишь к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

При этом российский сегмент рынка еврооблигаций выглядел лучше большинства других аналогичных площадок emerging markets. Интерес к российским бумагам поддерживался сильными макроэкономическими данными (в первом полугодии 2019 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 1,56 трлн рублей, что составляет 3,1% ВВП) и высокими ценами на нефть.

Так, к четвергу цены на нефть марки WTI росли пятую сессию подряд, завершив предыдущие торги выше отметки $60 за баррель впервые с мая. Поддержку рынку "черного золота" оказывали приближение к Мексиканскому заливу урагана Барри, а также заметно более сильное, чем прогнозировалось недельное падение запасов нефти в США. В то же время рубль укрепился к доллару и евро до уровней месячной давности.

В последний день недели на рынке российских государственных евробондов преобладали продажи из-за сообщения об одобрении Палатой представителей Конгресса США поправки к законопроекту оборонного бюджета страны на 2020 год, которая предусматривает введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году.

Сообщалось, что Палате представителей Конгресса США на этой неделе еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее администрация президента пригрозила, что наложит вето на оборонный бюджет страны на 2020 год, если Конгресс снизит его до $733 млрд с запрошенной суммы в $750 млрд.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,14% и составила 112,78% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 3 базисных пункта и 12 июля составил 129 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене за неделю на 0,6% (их доходность выросла на 4 пункта - до 4,39% годовых), в то время как евробонды с погашением в 2042 опустились в цене также на 0,6% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 пункта - до 207 базисных пунктов), бумаги с погашением в 2047 году подешевели на 0,2% (их доходность выросла на 2 базисных пункта, до 4,52% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году подешевел на 0,5%, до 103,19% от номинала (его доходность увеличилась на 7 пунктов и составила 3,78% годовых), евробонды с погашением в 2023 году опустились в цене на 0,14% (их спред к US Treasuries расширился на 1 пункт и составил 123 базисных пункта), в то время как бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,65%, до 106,18% от номинала (их доходность выросла на 11 пунктов и составила 3,72% годовых).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут продолжить снижение в связи с возобновлением в Конгрессе США санкционной риторики относительно бумаг российского госдолга, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". В то же время поддержку рынку окажут высокие цены на нефть и ожидание смягчения монетарной политики ФРС США, ЕЦБ и Банка России уже на ближайших заседаниях в конце июля.