Ожидаем на следующей неделе движения курса рубля в диапазоне 62,8-64,3 за доллар - БКС

"Рубль завершает неделю вблизи уровня 63 за доллар - рынки продолжают испытывать на себе эффект "монетарной эйфории". По нашим оценкам, в ближайшие две недели рублевые активы будут готовиться к реализации шагов по снижению ставки от ЦБ РФ и ФРС, что будет поддерживать оптимизм в рыночных настроениях. Полагаем, что сейчас подъем аппетитов к покупке риска, в том числе в отношении рублевых активов, весьма хорошо просматривается через призму реакции рынка на активизацию санкционных рисков на РФ. В пятницу в информационном фоне достаточно активно обсуждается одобренная Палатой Представителей Конгресса США поправка к оборонному бюджету, которая включает в себя запрет на покупку российского суверенного долга гражданами США. Следует заметить, что законопроекту оборонного бюджета еще предстоит пройти Сенат и получить полноценное утверждение в Конгрессе и далее избежать наложения вето со стороны президента США. В результате санкционный риск в этой плоскости остается пока что на существенном расстоянии от своей реализации, однако в наличии факта его очередной активизации сомневаться не приходится. Тем не менее, отечественные рынки демонстрируют почти полную инертность к данным негативным новостям. С одной стороны, участники рынка, когда режим "санкционной паузы" держится уже достаточно долго в отношении РФ, сейчас не верят в развитие событий по жесткому негативному сценарию. С другой стороны, ожидания возвращения Центробанков к монетарным стимулам, по нашим оценкам, позволяют мировым инвесторам значительно подавить свою тревожность и игнорировать любую "токсичность". В настоящий момент мы также склонны полагать, что санкционный риск в отношении российского долга не будет реализован в формате ограничений на его покупку в перспективе ближайших месяцев. В этой связи мы ожидаем, что рыночный оптимизм может удержаться на повышенных уровнях в перспективе следующей недели. Также мы сохраняем наш взгляд на нефтяной рынок и полагаем, что котировки нефтяного актива будут и дальше пытаться реализовать движение к отметкам $70. В условиях подъема ценовой конъюнктуры нефтяного рынка, начала подготовки к налоговому периоду, а также рыночных ожиданий снижения ставок от ЦБ РФ и ФРС ожидаем на следующей неделе движения курса рубля в диапазоне 62,8-64,3 за доллар", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер Антон Покатович.