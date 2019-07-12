Рубль, похоже, решил взять передышку - FxPro

"На мировых рынках сохраняется тенденция к ослаблению доллара и господствует спрос на сырье и акции. Однако рубль, похоже, решил взять передышку, отступая от достигнутых накануне максимумов. USD/RUB вернулся выше 63, прибавляя 19 копеек после вчерашнего "погружения". EUR/RUB торгуется в пятницу утром у 71, в то время как вчера опускалась до 70,65 - минимумов с апреля 2018. Есть ощущение, что игроки хотят собраться с силами, прежде чем вернуться к покупкам российской валюты. В первую очередь, на повестку дня вернулось слово "санкции". Произошло это после того, как американский Конгресс одобрил поправку, которая предусматривает возможность ограничений на покупки российского госдолга. Это пока только законопроект, к тому же у Трампа есть возможность наложить на него вето, что и объясняет весьма осторожную реакцию рубля. Помимо санкций, откат можно объяснить традиционным для пятницы стремлением к фиксации прибыли после сильного движения в течение недели, в рамках которой рубль прибавил 1.5% к евро и около 2% к доллару. При этом на мировых рынках фондовые индексы сохраняют позитивную динамику, а нефтяные котировки ползут вверх, восстанавливаясь к 2-месячным максимумам. Рублю зачастую приходится несладко во втором полугодии. Кроме того, с 2006 года намного чаще по итогам июля происходило снижение котировок. Особенно ярко это заметно в 2008 и 2014 годах, когда запускалась масштабная распродажа по нефти. Более того, в течение последних 5-ти лет только июль 2017-го закрылся ростом", - отмечают аналитики FxPro .