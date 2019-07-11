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11 июля 2019 года 19:19

Рынок акций РФ в четверг ощутимо просел в отсутствие покупателей, индексы МосБиржи и РТС оставили рубежи 2800 пунктов и 1400 пунктов

Москва. 11 июля. Рынок акций РФ в четверг ощутимо просел в рамках фиксации прибыли игроками в отсутствие новых покупателей на фоне забуксовавшего роста внешних фондовых площадок и нефти, ранее разогретых на сигналах Федрезерва США о готовности к смягчению монетарной политики; индексы МосБиржи и РТС не удержали круглые рубежи 2800 и 1400 пунктов соответственно, причем давление на рублевые цены бумаг оказало укрепление рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи откатился до 2789,66 пункта (-1,2%), индекс РТС - до 1398,88 пункта (-0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3%.

Доллар подешевел до 62,81 рубля (-0,37 рубля).

Упали акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3% и -2,4% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Газпрома" (-1,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,2%).

Подросли акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%).

В четверг выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 поднялся на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%), в Европе к вечеру индексы начали корректироваться вниз (FTSE, DAX, CAC 40 потеряли по 0,3%), замедлила подъем Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,3% и превысил 3000 пунктов).

Оптимизм на внешних площадках вызвали заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, воспринятые как сигнал его готовности к смягчению политики ФРС. Пауэлл представил в среду полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, где заявил о сохраняющейся неопределенности в отношении торговой политики и устойчивости глобальной экономики, отметив, что это продолжает оказывать давление на перспективы экономического роста в США. Он также сказал, что "инфляционное давление в стране остается сдержанным" и слабость инфляции может стать более устойчивой.

Сильный отчет по американскому рынку труда за июнь не изменил планы Федрезерва, заявил Пауэлл, отвечая на вопросы после выступления.

Пауэлл не дал прямого ответа на вопрос о том, возможно ли снижение базовой процентной ставки в США сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании. "На нашем заседании, которое состоится через три недели, мы будем оценивать широкий круг данных", - сказал он.

Тем не менее, руководители ФРС видят усиление аргументов в пользу снижения ставок, о чем свидетельствует опубликованный накануне протокол июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Они стали в большей степени обеспокоены экономическим прогнозом и обсуждали факторы, из-за которых более низкие процентные ставки могут быть оправданы в ближайшие месяцы, говорится в документе.

В четверг Пауэлл выступил в банковском комитете Сената, где вновь подтвердил готовность ЦБ снизить базовую процентную ставку позднее в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами.

Уверенность трейдеров в том, что Федрезерв снизит ставку на июльском заседании, составляет 100%. Кроме того, они рассчитывают в общей сложности на три снижения ставки, каждый раз по 0,25 п.п., до конца 2019 года.

Нефть в четверг вечером сохранила восходящий импульс, вызванный статистикой по запасам сырья в США, а также прогнозами об урагане в Мексиканском заливе. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $67,09 за баррель (+0,1% и +4,4% в среду), августовская цена WTI - $60,8 за баррель (+0,6% и +4,5% накануне).

По данным Американского института нефти, запасы нефти в США за неделю упали на 8,13 млн баррелей, а статистика Минэнерго США показала сокращение резервов на 9,5 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,9 млн баррелей.

Компании сворачивают операции по добыче нефти и природного газа в Мексиканском заливе из-за приближения урагана. По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), была приостановлена работа примерно 32% нефтяных мощностей и 18% газовых мощностей в регионе.

По оценке аналитика компании "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, причинами слабой реакции российских акций на внешний позитив стали техническая перекупленность, сезонный фактор и пик дивидендного сезона. Кроме того, укрепление рубля дискретно оказывает давление на бумаги экспортеров.

Фаза роста индекса МосБиржи длится уже два месяца. С 13 мая индекс вырос на 11,5%, причем локальные коррекции быстро выкупались. Снижение рисков реализации санкционных угроз, высокие дивиденды и общий "risk on", связанный с разворотом к смягчению в монетарной политике ключевых центробанков, помогли российскому рынку многократно переписать исторические максимумы. Однако в условиях пика летнего сезона активность покупателей падает, для продолжения роста отечественному рынку нужна не столько благоприятная внешняя конъюнктура, сколько приток свежих денег, считает аналитик.

Старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова также полагает, что на рынке акций РФ инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в наиболее подорожавших за последнее время активах, несмотря на оптимизм на внешних площадках.

Глава ФРС указал на возможность снижения ставки уже на июльском заседании регулятора, аргументировав это в первую очередь низкой инфляцией. Протоколы июньского заседания также подтвердили, что регулятор следит за ситуацией и при первых признаках замедления американской экономики готов оказывать поддержку. Вероятно, теперь, когда стала понятна позиция ФРС, участники торгов вернут свое внимание к проблеме торговых войн и экономической статистике, где уже гораздо меньше поводов для эйфории. Введение импортных пошлин уже начинает становиться новой практикой: все больше стран начинают использовать их как инструмент давления на контрагента, ответных мер или защиты свои производителей, из чего можно сделать вывод, что пошлины могут остаться частью международной торговли на какое-то время. Прогресс в переговорах Китая и США также мало кто закладывает в ожидания, учитывая категоричность сторон в отстаивании своих позиций. Соответственно, остается риск того, что даже мягкая монетарная политика ФРС США и стимулы со стороны китайских властей в совокупности не смогут нивелировать замедление роста мировой экономики, отмечает Кирсанова.

По словам начальника управления анализа рынков ИК "Открытие Брокер" Константина Бушуева, после взлета в среду на речи главы ФРС Пауэлла российский рынок в четверг исчерпал драйверы для роста. Большие объемы акций на продажу соседствовали на рынке с большими объемами на покупку в облигациях на ожиданиях продолжения цикла снижения ставки Банком России. Вышедшие данные по инфляции в РФ за первые восемь дней июля (0,2%) заставляют думать, что инфляция к марту-апрелю 2020 года может опуститься гораздо ниже текущих ориентиров Минэкономразвития и ЦБ РФ.

Индекс S&P 500 пересек отметку 3000 пунктов. Вышедшие в четверг ключевые данные по инфляции в США оказались чуть хуже ожиданий. Общая инфляция в июне снизилась в соответствии с ожиданиями до 1,6% в годовом выражении по сравнению с майским уровнем 1,8%. Но базовая инфляция, наоборот, выросла до 2,1% с майских 2,0%. Новости о возобновлении переговоров между США и Китаем в целом уже отыграны, отмечает аналитик.

По словам эксперта Forex Club Дмитрия Лемаева, инвесторы после активной игры на повышение, происходившей накануне на фоне роста вероятности снижения Федрезервом базовой краткосрочной процентной ставки, перешли в четверг к частичной фиксации прибыли.

Американские макроэкономические данные подают умеренно негативные сигналы, поддерживая коррекционные настроения. Так, индекс потребительских цен в США в июне вырос на 1,6% в годовом выражении, в месячном - на 0,1%, тогда как аналитики ожидали нулевой инфляции за месяц, а годовые данные совпали с прогнозами. Региональные фондовые рынки также обратили внимание на вышедшие в четверг данные протоколов заседания ЕЦБ - совет директоров регулятора готовится к действиям по поддержке экономики еврозоны, ориентированной на экспорт. Это будет реализовано путем понижения ключевой процентной ставки, которая в настоящее время находится на уровне -0,4%, или путем возобновления программы (объемом 2,6 трлн евро) по покупке на рынке облигаций.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), смягчение монетарной политики Федрезерва США может стать фактором в пользу более активного снижения ставок центробанков развивающихся стран, в том числе и ЦБ РФ на заседании 26 июля.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что на июльском заседании будет рассматриваться снижение ставки как на 25, так и на 50 базисных пунктов. Более того, в текущий момент особенно актуален вопрос мер стимулирования экономического роста. По итогам первого полугодия Россия могла оказаться в состоянии технической рецессии (ситуация, когда как минимум два квартала подряд наблюдается снижение роста ВВП). При этом Набиуллина считает необходимым проводить экономические реформы, а не стимулировать рост ВВП с помощью снижения ключевой ставки, так как это неэффективно для российской экономики. В этих условиях можно ожидать снижения ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,7%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-4,3%), ПАО "Галс-Девелопмент" (MOEX: HALS) (-4,1%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-4,1%).

Выросли бумаги ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+17,8%), "префы" ПАО "Ижсталь" (MOEX: IGST) (+10%), акции ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+8,3%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+5,9%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+5,5%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+2,4%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,488 млрд рублей (из них 10,651 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 8,036 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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