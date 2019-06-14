Мы допускаем возможность еще одного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 25 бп в сентябре - ИК "Велес Капитал"

"По итогам заседания 14 июня Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 бп - до 7,50% годовых. Решение обосновано, главным образом, дальнейшим замедлением годовой инфляции вкупе со снижением краткосрочных проинфляционных рисков, а также складывающимся ниже ожиданий ЦБ ростом экономики в первом полугодии 2019 года. Снизив сегодня ставку, регулятор одновременно снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%. Кроме того, ЦБ снова допустил возможность дальнейшего снижения ставки уже на одном из ближайших заседаний и переход к нейтральной ДКП до середины 2020 года. Исходя из сегодняшней риторики ЦБ в пресс-релизе, мы допускаем возможность еще одного снижения ключевой ставки на 25 бп на следующем опорном заседании в сентябре текущего года при сохранении текущих темпов замедления инфляции и снижении инфляционных ожиданий, а также отсутствии реализации геополитических и санкционных рисков. При этом напомним, что в терминах регулятора нейтральных уровень ставок означает премию в 2-3 пп к уровню инфляции. Таким образом, при сближении инфляции с таргетом ЦБ в 4% в первой половине 2020 года можно ожидать снижения ключевой ставки, как минимум, до уровня в 7% годовых", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.