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14 июня 2019 года 09:41

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 14 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрирую ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также в ожидании итогов июньского заседания Банка России, полагают аналитики.

Как ожидает большинство аналитиков, ЦБ РФ в пятницу может снизить ключевую ставку с текущих 7,75% годовых до 7,5% годовых, что в целом будет позитивно воспринято участниками рынка.

Американские фондовые индексы в четверг выросли после двух дней падения подряд, в том числе благодаря повышению котировок акций нефтяных компаний на фоне сохраняющегося подъема цен на топливо из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп ранее заявил об отсутствии четких сроков введения новых пошлин для очередной порции товаров китайского экспорта. "США либо заключат великолепную сделку с Китаем, либо сделки не будет вовсе", - сказал он. Кроме того, усиливаются ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Надежды на снижение базовой ставки увеличились после публикации данных об инфляции в США за май, указавших на замедление темпов роста потребительских цен.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики, инвесторы оценивают усиление напряженности на Ближнем Востоке и другие геополитические риски. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,38%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 9:03 МСК потерял 0,51%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:23 МСК уменьшилось на 0,51%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,18%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в ходе торгов в пятницу после существенного повышения днем ранее из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке. Некоторые аналитики прогнозируют, что эскалация конфликта между США и Ираном может привести к скачку нефтяных котировок на величину до $7 за баррель. Тем не менее, другие эксперты отмечают, что пока рано говорить о том, как события в Оманском заливе повлияют на ситуацию на рынке.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,36% - до $61,53 за баррель. В четверг их цена выросла на 2,23%, составив на закрытие $61,31 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже утром повышаются на 0,02% - до $52,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на 2,23% и завершила день на отметке $52,28.

В четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. По некоторым данным, могла иметь место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Он отметил, что эта оценка была основана на разведданных, но не представил никаких публичных доказательств в поддержку своего утверждения. Позднее глава японской Kokuka Sangyo Ютака Катада, которой принадлежит один из атакованных танкеров, заявил, что его раздражает отсутствие достоверной информации о произошедшем. "Каждые 10-20 минут мы получаем разные порции информации. К настоящему моменту мы не можем предоставить вам детального объяснения того, что произошло", - сказал он журналистам.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций упала в четверг в 2,1 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 8,662 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,426 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 июня вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за два дня (12-13 июня) 0,13%, поднявшись до 607,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-02R" (+0,46%), "Уралкалий ПБО-04-Р" (+0,4%) и "Сбербанк-001-04R" (+0,38%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-19" (-0,39%), "ВЭБ.РФ-001Р-09" (-0,26%) и "АФК Система-001Р-07" (-0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России 13 июня завершил размещение выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1m-001Р-96R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 73,87% выпуска на 738,704 млн рублей. У выпуска один купонный период. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых, кроме того, по бондам выплачивается дополнительный доход. Сбор заявок на бонды проходил 4-6 июня. Банк начал размещение 7 июня. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Спрос на 15-летние облигации ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001Р-14 объемом 10 млрд рублей превысил предложение и составил 38 млрд рублей. Сбор заявок прошел 30 мая, ставка купона была установлена на уровне 8,85% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением через 3,5 года. Техническое размещение бондов прошло 13 июня, бонды размещены в полном объеме.

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) 17 июня проведет размещение облигаций серии Б-1-25 объемом 10 млрд рублей. Облигации размещаются по открытой подписке на год. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Купоны квартальные. Выпуск размещается в рамках программы, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в августе 2015 года объемом до 1 трлн рублей. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 30 лет.

ООО "Стройжилинвест" установило ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 7,85% годовых. Компания в декабре 2014 года разместила облигации серии БО-01 объемом 11 млрд рублей. Облигации имеют 14 полугодовых купонов. Ставка текущего 9-го купона - 7,6% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 14% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываться по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "ИФК "Союз" установило ставку 5-го купона облигаций 2-й серии в размере 0,1% годовых. Компания разместила выпуск облигаций 2-й серии на 10 млрд рублей в декабре 2012 года сроком на 15 лет. Ставка текущего купона составляет 0,1% годовых. Компания 13 мая досрочно погасила приобретенные ранее облигации 2-й серии в количестве 8 млн 557,400 тыс. штук, 26 июня она должна исполнить оферту по облигациям. В июне 2018 года "ИФК "Союз" допустила дефолт по выплате 3-го купона. Объем неисполненных обязательств составил 862 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "отсутствие денежных средств".

Западно-Сибирский коммерческий банк (Запсибкомбанк (MOEX: ZAPK)) приобрел по оферте 185,067 тыс. облигаций серии БO-П01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 917,545 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 20% выпуска. Размещение 3-летнего выпуска прошло номинальным объемом 2 млрд рублей завершилось в августе 2018 года, эмитент реализовал бумаги на 917,545 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,3% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставки 5-8-го купонов - 7,6% годовых. Купоны квартальные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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