С технической точки зрения покупатели контрактов Brent могут активизироваться в районе $60 за баррель - БКС

"Фьючерсы на Brent сегодня с утра продолжают развивать негативную динамику и теряют более 1%, консолидируясь в районе $61 за баррель, - констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Спред между сортами Brent и WTI значительно сократился с $11 в середине прошлой недели до $8,2 на сегодняшнее утро. Всего за май нефтяные котировки потеряли около 13,9%, что является худшим майским показателем за последние 7 лет. Пока сентимент на рынке остается исключительно негативным. С технической точки зрения покупатели контрактов Brent могут активизироваться в районе $60 за баррель".

Добыча нефти в России по итогам мая оказалась на 11-месячном минимуме, из-за истории с поставками в Европу загрязненной нефти. Данные Минэнерго, опубликованные на выходных, показали снижение до 11,11 млн баррелей в сутки (б/с) с 11,23 млн б/с в апреле. При этом, в рамках квоты по сделке ОПЕК+ Россия может добывать 11,18 млн б/с.

Производство сократилось главным образом из-за закрытия нефтепровода "Дружба", по которому экспортировалось около 1 млн б/с по данным Reuters. Совокупный экспорт нефти из РФ по данным Минэнерго в мае составил 4,209 млн б/с против апрельских 4,494 млн б/с.

В пятницу вечером были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Согласно отчету компании, количество активных нефтяных буровых установок в США снизилось и достигло на прошлой неделе 800 уст. (+5). В годовом выражении сокращение составляет -61 уст. Чуть более половины всех буровых (452) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.

Являясь опережающим индикатором будущей добычи, буровая активность сигнализирует своим замедлением о потенциально более низком темпе роста производства в США во второй половине 2019 г. Тем не менее, пока Штаты по-прежнему остаются основным источником роста поставок на нефтяном рынке и частично компенсируют выпадение предложения со стороны стран ОПЕК+.