Evraz планирует размещение пятилетнего выпуска евробондов, ждем доходность на уровне 5,15-5,25% - Уралсиб

"Вчера Evraz (BB+/Ba2/BB+) завершил "роуд-шоу" и уже сегодня может разместить пятилетний выпуск долларовых еврооблигаций. Напомним, что цель данного размещения – это рефинансирование короткого выпуска EVRAZ’20, итоги выкупа которого будут подведены завтра. С начала года уже два рейтинговых агентства, S&P и Fitch, повысили рейтинги компании до уровня "BB+", что отражает значительно снизившуюся долговую нагрузку – коэффициент Чистый долг/EBITDA по итогам 2018 г сократился до 0,9, что говорит о высоком кредитном качестве эмитента. Правда, учитывая масштабную инвестиционную программу Evraz, долговая нагрузка, по всей видимости, будет расти. Возможно, это отчасти объясняет то, что выпуск EVRAZ’23 торгуется с доходностью 5,05% (премия к суверенной кривой – 145 б.п.), то есть на том же уровне, что и более длинный выпуск METINR’24 (YTM 5%) с аналогичными рейтингами, а также со спредом к бумагам "Норильского никеля" в размере около 40 б.п. Отметим, что EUCHEM’24 (выпуск компании с рейтингами на одну–две ступени ниже) был размещен в начале месяца под 5,5%, а сегодня торгуется с доходностью 5,25%. Примерно на этом же уровне торгуется и выпуск "Полюса" (BB/Ba1/BB) PGILLN’24 (YTM 5,3%). Учитывая высокое качество эмитента, мы ждем, что размещение должно пройти успешно даже несмотря на то, что ситуация на рынке в последние дни несколько омрачается падением спроса на риск. По нашим оценкам, с учетом премии за более высокую дюрацию (EVRAZ’23 – 3,6 года, а дюрация нового выпуска, вероятно, составит 4,5 года), равной примерно 15 б.п., размещение нового выпуска может пройти с доходностью около 5,15–5,25%", - указывает специалист Уралсиба Евгений Сергеев.

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