В среднесрочной перспективе волатильность на валютном рынке может возрасти - БКС

"Ситуация для российской валюты складывается более благоприятно, чем для большинства "сверстников" с EM, - указывает эксперт "БКС Брокер" Гайворонский Сергей. - Во-первых, мы увидели уверенный отскок нефтяных котировок, практически отыгравших пятничное падение. Что более важно, на выходных российские активы получили редкую поддержку со стороны геополитики: Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств связи Трампа с Россией. В результате наш фондовый рынок в понедельник оказался одним из немногих, показавших рост, правда исключительно за счет Сбербанка. Последний факт свидетельствует о притоке капитала нерезидентов, что позитивно для рубля. Пара USD/RUB сдала практически все отвоеванные позиции, завершив торги над отметкой 64. Ближайшая поддержка находится на уровне 63,7, с которого стартовал пятничный отскок. Пара евро/рубль вообще продемонстрировала минимальное закрытие с середины июня 2018 г. Однако общий уровень рисков остается высоким, и на среднесрочном горизонте волатильность может возрасти, и мы увидим "горки" вслед за быстро меняющимся фоном. Поддержка со стороны налогового периода будет слабеть, пик выплат уже прошел".