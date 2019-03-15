Цены евробондов РФ умеренно подросли за неделю, среднесрочные выпуски оказались в лидерах роста

Москва. 15 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли по итогам недели, обновив максимумы с начала года; в лидерах повышения оказались среднесрочные бумаги, отмечают эксперты.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов в среднесрочном сегменте и незначительным изменениям спредов для "длинных" выпусков.

Тенденция к ценовому росту отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день недели на фоне возросшего у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что в итоге привело к снижению доходностей в среднем на 2-4 базисных пункта. Формированию позитивных настроений на emerging markets способствовали ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США на ряде ближайших заседаний, в том числе на мартовском, скорее всего, не будет повышать базовую процентную ставку. Эти ожидания были подкреплены как публиковавшейся макроэкономической статистикой, так и заявлениями главы Федрезерва Джерома Пауэлла, сделанными им 8 марта. Он, в частности, обратил внимание инвесторов на то, что текущий уровень процентных ставок устраивает американский ЦБ, и регулятор не видит никаких сигналов для того, чтобы как-то менять текущую монетарную политику.

Кроме того, поддержку российским бумагам оказали опубликованные позитивные данные об исполнении консолидированного бюджета России за январь с профицитом 675,9 млрд рублей, что свидетельствовало о том, что Минфин в настоящее время не испытывает проблем с наполняемостью бюджета, а это тем самым снижает угрозу навеса со стороны новых размещений.

Во вторник рост рынка продолжился благодаря спросу иностранных инвесторов на отечественные активы, включая акции, валютные и рублевые облигации, а также рубль. При этом большинство выпусков достигло максимальных за последние полгода ценовых уровней, хотя в целом ликвидность рынка была не очень высокой. После обновления полугодовых максимумов котировки российских суверенных еврооблигаций в середине недели немного скорректировались вниз вслед за аналогичной динамикой US Treasuries.

Однако уже 14 марта активность покупателей на рынке вновь возросла, и прежде всего в секторе среднесрочных бумаг, в то время как колебания котировок "длинных" выпусков проходили в четверг в рамках бокового диапазона. Позитивным внешним фактором для рынка стала новая волна повышения стоимости американских казначейских обязательств. Кроме того, позитивный фон формировали итоги состоявшихся днем ранее первичных аукционов по размещению ОФЗ, на которых Минфину удалось разместить рекордный объем госбумаг - на сумму более 91,434 млрд рублей - практически без премии к вторичному рынку, что в целом указывало на высокий интерес инвесторов к российским долговым бумагам.

При этом позитивную динамику в четверг продемонстрировали большинство суверенных долговых бумаг развивающихся стран, в частности, выросли в этот день котировки евробондов Бразилии, Мексики, Турции и Колумбии. Доходности базовых активов как в долларах (US Treasuries), так и евро также снизились - на 1 базисный пункт, что в целом создавало позитивный фон и для emerging markets. Кроме того, поддержку отечественным евробондам оказывали растущие цены на нефть (сорт Brent вышел в диапазон $67,5-68 за баррель, что является максимумом за последние четыре месяца).

В последний день недели рынок вновь оказался во власти покупателей, что предопределило его рост. Но в целом повышение котировок было относительно скромным: лишь небольшая часть бумаг смогла превысить ценовые уровни вторника, большинство же выпусков отыграло лишь потери середины недели, а сил для обновления годовых максимумов и рынка явно не хватало.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,14% и составила 111,1% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился всего на 2 базисных пункта и 15 марта составил 120 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене на 0,28% (их доходность снизилась на 2 пункта - до 5,045% годовых), с погашением в 2047 году - на 0,64%, до 99,32% от номинала (их доходность снизилась на 4,5 базисных пункта и составила 5,295% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 0,56%, подорожав до 99,21% от номинала (его доходность снизилась на 8 пунктов и составила 4,365% годовых), евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,44%, с погашением в 2023 году - на 0,38% (спред к US Treasuries сузился на 6 пунктов и составил 138 базисных пунктов).

И лишь евробонды РФ с погашением в 2042 году снизились в цене по итогам недели - на 0,1% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 пункта и составил 232 базисных пункта).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, а также локального снижения давления санкционных новостей на российские активы, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, основными факторами риска для российских облигаций останутся сообщения на санкционную тематику. Кроме того, определенное давление на мировые рынки могут оказать возросшие опасения того, что торговая сделка между США и Китаем в итоге так и не будет заключена.

Вместе с тем поддержку валютным гособлигациям России будут оказывать внутренние позитивные новости, касающиеся в том числе профицитного исполнения бюджета и сдержанного роста потребительских цен, что не будет стимулировать Банк России к новому витку ужесточения денежно-кредитной политики. Как ожидается, ЦБ РФ 22 марта оставит ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.