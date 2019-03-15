Внешний фон для рынка акций РФ остается противоречивым - БКС

"Сообщения о переносе встречи лидеров США и Китая с марта на апрель, а также сокращение в январе объемов промышленного производства в Китае до минимумов за 17 лет сформировали волну охлаждения глобального аппетита к риску, усилив динамику оттоков с развивающихся рынков акций. В то же время перенос "дедлайна" Brexit на 30 июня, планы Пекина по налоговому стимулированию экономического роста, а также повышенные цены на нефть выступают группой факторов, которые могут сбалансировать негатив. Полагаем, что на будущей неделе нефтяные цены продолжат оказывать поддержку отечественному рынку акций. На это указывают такие факторы, как фиксируемое исполнение сделки ОПЕК+, ожидания продления данной сделки до конца текущего года, повышенный сезонный спрос, а также коллапс нефтяного экспорта Венесуэлы. В целом (при условии отсутствия в новостном поле резкого усиления санкционной риторики в отношении РФ) мы ожидаем на будущей неделе некоторого замедления торговой активности и сокращения волатильности в российских индексах. В начале недели инвесторы будут ждать заседания ФРС США и его решения по ставке (среда). В пятницу судьбу процентной ставки будет решать Банк России. В обоих случаях консенсус ожиданий предполагает сохранение ставок на текущем уровне, однако важной будет риторика регуляторов относительно текущих рисков и дальнейших планов по изменению денежно-кредитной политики. Из важной статистики на будущей неделе отметим Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, который будет опубликован в пятницу. Мы ожидаем продолжения "боковой" консолидации индекса МосБиржи в уже привычном диапазоне 2450-2500 пунктов. В случае появления в информационном поле резко негативных сигналов для рынка РФ стоит следить за рубежом 2445-2455 пунктов. Ниже его продажи могут приобрести нарастающий безоткатный характер вплоть до следующей зоны поддержки 2400-2410 пунктов", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.