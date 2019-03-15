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15 марта 2019 года 11:49

Рынок акций РФ утром растет вслед за миром на новостях из Китая, индекс РТС поднялся к 1190п

Москва. 15 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу растет на фоне улучшения настроений на мировых фондовых площадках на новостях из Китая, индекс РТС поднялся в район 1190 пунктов на фоне укрепления рубля, что сдерживает подъем индекса МосБиржи.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2465,3 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1187,37 пункта (+0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,4%.

Доллар стоит 65,4 рубля (-0,11 рубля).

Выросли рублевые акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5% и +1% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%).

Просели акции "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-0,5%) после выхода утром годового отчета по МСФО: компания получила убыток в размере 8,85 млрд рублей (против чистой прибыли в размере 50,85 млрд рублей годом ранее) при росте выручки на 8% (до 173,6 млрд рублей).

В США индексы накануне показали смешанную динамику, трейдеры оценивали сигналы ослабления глобального экономического подъема, а также новости, указывающие на торможение торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, в марте не состоится, а произойдет не ранее апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В центре внимания рынка остается ситуация в Великобритании. Члены британской Палаты общин в четверг поддержали предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

Это решение британского парламента означает, что теперь Т.Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.

Между тем, в пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 1%), плюсуют Европа (CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%) на фоне известий, что китайские власти законодательно запретили госведомствам требовать от зарубежных компаний передачи им технологических секретов в обмен на доступ к рынку.

Это решение является частью более широкого закона об инвестициях, который, как полагают в КНР, станет ответом на жалобы США, Европы и других стран, считающих, что китайские законы направлены против иностранных компаний, несмотря на декларируемую Пекином приверженность справедливой конкуренции.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил в пятницу, что Китаю необходимы "сильные меры", которые могли бы нивелировать понижательное давление на экономический рост. По его словам, Пекин намерен проводить реформы с целью увеличения ориентации на рынки вместо того, чтобы полагаться на увеличение кредитования и государственные расходы.

Власти КНР будут сокращать налоги и принимать шаги по увеличению жизнеспособности рынков, сказал Ли Кэцян в ходе телевизионного выступления. Он также выразил уверенность в том, что Пекин сможет добиться целевого показателя роста ВВП на уровне 6-6,5% в этом году.

Нефть Brent утром в пятницу делает попытки продолжить рост в направлении $68 за баррель, завершая неделю на мажорной ноте. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $67,53 за баррель (+0,2% и -0,5% накануне), апрельская цена WTI - $59,15 за баррель (+0,4% и +0,6% в четверг).

ОПЕК призвала участников соглашения о сокращении добычи "продолжать поддерживать стабильность на нефтяном рынке в 2019 году".

В четверг ОПЕК несколько снизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2018 и 2019 годах по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад. Так, теперь отмечается, что спрос на нефть в 2018 году вырос на 1,43 млн баррелей в сутки - до 98,72 млн б/с - по сравнению с предыдущей оценкой роста спроса в 1,47 млн б/с. В 2019 году, как ожидается, спрос на нефть вырастет на 1,24 млн б/с и составит 99,96 млн б/с, в то время как ранее этот показатель в целом по году ожидался на уровне 100 млн б/с.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, тема торговых противоречий США-Китай остается в центре внимания инвесторов. В СМИ появились сообщения относительно переноса встречи Д.Трампа и Си Цзизьпина с конца марта на апрель, и позже данную информацию подтвердил министр финансов США Стивен Мнучин. При этом какой-либо выраженной нервозности новости о переносе встречи не вызвали - инвесторы уверены, что до непосредственной встречи новых импортных пошлин введено не будет, а стороны тем временем продолжают отмечать прогресс в торговой дискуссии. Китайское издание "Синьхуа" сообщает, что в четверг состоялся очередной телефонный разговор между вице-премьером Китая Лю Хэ и торговым представителем США Р.Лайтхазером, а также министром финансов С.Мнучиным, и "стороны достигли существенного прогресса по тексту соглашения".

Позитивной новостью из Китая также стала информация о новых фискальных стимулах - снижении налога на добавленную стоимость с 1 апреля и ставок социального страхования с 1 мая. На этом фоне настроения на глобальных рынках несколько улучшились - большинство индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растут. Американский индекс S&P 500 вновь вошел в зону 2800-2820 пунктов, которая уже четырежды сдерживала попытки роста индекса, начиная со второй половины октября, и возможно, для прохода этого рубежа требуется еще более весомый позитивный фон.

Индекс МосБиржи уже более месяца проводит в диапазоне 2450-2500 пунктов, и явных драйверов для выхода из этого диапазона пока не наблюдается. В пятницу в базовом сценарии вероятно возвращение индекса из нижней части в середину данного диапазона, считает М.Поддубский.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, азиатские рынки выросли на новостях о переговорах США и КНР - по сообщению агентства Xinhua, премьер Госсовета Китая Ли Кэцян провел телефонные переговоры с министром финансов США С.Мнучиным и торговым представителем Р.Лайтхайзером. Тем не менее, С.Мнучин еще накануне заявил о том, что встреча Д.Трампа и Си Цзиньпина не состоится в марте, поскольку сторонам еще предстоит решить ряд сложных вопросов.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что тревоги по поводу глобального спроса сильно преувеличены. По оценке банка, рост спроса на нефть в мире составлял почти 2,0 млн баррелей в сутки в январе по сравнению с аналогичным периодом год назад. В GS ожидают, что котировки Brent преодолеют уровень $70 за баррель на фоне сокращения производства в ОПЕК+, а также дальнейшего падения поставок из Ирана и Венесуэлы. Также можно вспомнить, что за прошлую неделю добыча в США сократилась на 100 тыс. б/с (до 12,0 млн б/с), а буровая активность в США сокращается уже несколько недель подряд. Отечественный рынок акций оттолкнулся от поддержки в районе 2450 пунктов по индексу МосБиржи, рубль имеет шанс вернуться ближе к отметке 65 руб./$1, отмечает аналитик.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, нефть Brent после тестирования отметки $68 за баррель немного сдала назад, но с улучшением внешнего фона котировки вновь будут пробовать пойти в сторону $70 за баррель.

Накануне исполнился ровно месяц, как российский рынок акций пребывает в боковике с границами 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи. Пока не видно, когда и в какую сторону состоится из него выход. В таких условиях стоит придерживаться тактики спекулятивной торговли с очень короткими "стопами" и "тейк-профитами", считает А.Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи все еще остается в опасной близости от поддержки 2450 пунктов, преодоление которой может "столкнуть" его в район 2430 пунктов и ниже. Долларовый индикатор РТС при этом держится выше поддержки 1170 пунктов.

Утром рынок акций и рубль получили некоторую поддержку от улучшения мировых настроений и высоких цен на нефть, но в целом инвесторы наверняка сохранят нейтралитет, а индикаторы продолжат движение в рамках боковых диапазонов, считает Е.Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+10,7%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+8,6%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+6,3%), акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+5,3%).

Подешевели бумаги "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-6,3%), "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (-4,9%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-3,7%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 3,1 млрд рублей (из них 0,95 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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