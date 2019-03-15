Сохраняем осторожный взгляд на перспективы акций "РусГидро" - ИК "Велес Капитал"

"РусГидро" представила отчетность за 12М18 и провела конференц-звонок. По итогам мы сохраняем осторожный взгляд на перспективы акций "РусГидро" (наша целевая цена - 0,51 руб.), поскольку 2019 г. обещает быть нелегким для компании: исторический максимум капитальных затрат, допэмиссия на нерентабельный и непрофильный проект по строительству ЛЭП Певек-Билибино на 13 млрд руб. Негативным сюрпризом для нас стало ухудшение рентабельности сбытового бизнеса. Кроме того, в будущем, похоже, можно ожидать роста капитальных затрат на цифровизацию и установку "умных" счетчиков в сбытовом бизнесе. Из умеренного позитива можно выделить то, что форвард, заключенный с банком ВТБ, в будущем не должен негативно влиять на показатель чистой прибыли компании, поскольку потенциал дальнейшего снижения акций, по нашему мнению, ограничен. Крупные списания и обесценение основных средств, которые мы, скорее всего, увидим по итогам 2019 г., должны стать последними в перспективе и в дальнейшем значительно сократиться", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Алдонин.

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