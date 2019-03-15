Сегодня ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль вблизи отметки в 65,50 руб/долл. - Промсвязьбанк

"В ходе вчерашнего торгового дня пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 65,30-65,60 руб/долл., - комментирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Большой активности на внутреннем валютном рынке по-прежнему не наблюдается. Индекс валют развивающихся стран MSCI Emerging currency index последние полтора месяца проводит в диапазоне 1630-1660 пунктов, и на текущий момент находится примерно в середине данного диапазона. Мы по-прежнему считаем, что фундаментальный потенциал для некоторого укрепления рубля сохраняется, но его сложно реализовать без общего оптимизма глобальных инвесторов в отношении всей группы валют EM".

Из внутренних факторов эксперт выделил приближение налогового периода. Сегодня в РФ уплачиваются страховые взносы, а пик выплат приходится на 25-28 марта, когда российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а суммарный объем выплат в эти дни составит, по нашей оценке, около 1,75 трлн руб. (мартовский налоговый период традиционно отмечен более высоким объемом выплат). При прочих равных данный фактор может оказывать локальную поддержку российской валюте.

"Сегодня ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль вблизи отметки в 65,50 руб/долл. При сохранении умеренно-позитивного внешнего фона возрастают шансы на смещение к отметке в 65 руб/долл.", - прогнозирует эксперт банка.