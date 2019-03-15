Утренние прогнозы: у индекса МосБиржи нет поводов покинуть диапазон 2450-2500 пунктов

Почти нейтральный внешний фон перед стартом торгов акциями в пятницу не располагает рынок к тому, чтобы он предпринял попытки выхода из диапазона 2450-2500 пунктов, где пребывает более месяца.

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги коррекцией на 0,5% по индексу МосБиржи. При этом уже более месяца индекс проводит в диапазоне 2450-2500 пунктов, и явных драйверов для выхода из этого диапазона мы пока не наблюдаем. Сегодня в базовом сценарии ожидаем возвращения индекса из нижней части в середину данного диапазона".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным приростом около 0,1-0,2%, вблизи отметки 2460 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2450, 2440 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2470, 2480 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока не настолько хорош, чтобы стимулировать активные покупки в российских акциях".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть удерживается выше $67 за баррель Brent, рынки Азии растут, а сырьевые валюты укрепляются. Вероятно, отечественный рынок также оттолкнётся от поддержки в районе 2450 пунктов по индексу МосБиржи. Рубль имеет шанс вернуться ближе к отметке 65 за доллар".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в пятницу, на наш взгляд, выглядит нейтрально. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые площадки демонстрируют попытки роста, цена на энергоносители и металлы также торгуются ростом. Каких-либо значимых драйверов для осмысленного движения отечественного фондового рынка мы, к сожалению, не находим. Не исключаем попытки роста на внешнем позитивном фоне в начале торговой сессии".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможен некоторый отскок по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами - некоторое оживление на азиатских фондовых площадках вызвано выступлением премьер-министра КНР, в котором было анонсировано сокращение налоговой нагрузки. Вместе с тем усиление неопределенности в отношении перспектив торгового соглашения между США и КНР по-прежнему оказывает негативное влияние на готовность инвесторов к принятию риска. Оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока недостаточно. На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятна консолидация вблизи отметки 65,5 по паре доллар-рубль".