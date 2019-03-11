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11 марта 2019 года 14:15
Дефицит спроса - основная проблема рынка акций РФ - трейдер "ВТБ Капитала"
Дефицит спроса является основной проблемой для российского рынка акций, который в настоящее время выглядит сильно недооцененным, считает руководитель управления торговых операций "ВТБ Капитала" на рынке акций Павел Зиновьев. "Ситуация на российском рынке акций, с точки зрения фундаментальных факторов, складывается очень хорошо. Более того, у нас по сравнению с другими развивающимися рынками самая высокая дивидендная доходность. Ситуация была бы очень хорошей, если бы иностранные инвесторы стали покупать действительно очень дешевые активы, но геополитическая обстановка, к сожалению, этому не способствует", - сказал П.Зиновьев в интервью агентству "Интерфакс". РИСКИ НЕ ДАЮТ РАСКРЫТЬ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ РФ По словам П.Зиновьева, российский рынок в настоящее время выглядит очень привлекательно. Однако большое количество рисков, которые инвесторы должны на себя взять, покупая акции РФ, снижают спрос. В первую очередь российский фондовый рынок находится под влиянием глобальных внешних факторов: торговые войны США и Китая, Brexit, замедление роста мировой экономики... "И это далеко не весь список", - отмечает эксперт. Кроме того, инвестиции в акции РФ несут специфические геополитические риски. ВНЕШНИЕ РИСКИ Инвесторы внимательно следят за торговыми разногласиями между США и Китаем, исход которых прогнозировать достаточно сложно. При этом, как считает эксперт, на данный момент рынок уже учел в цене акций весь позитив, а вот негатив - если он будет - инвесторам еще только предстоит оценить. "Скорее всего, торговое соглашение между США и Китаем, каким бы оно ни было, уже заложено в цене акций. А вот когда сделка состоится, могут возникнуть риски", - сказал П.Зиновьев. Более того, по мнению трейдера, все очевиднее становится желание США замедлить рост китайской экономики, так как Китай их потенциальный конкурент на международной арене. "В этой ситуации Китай вряд ли сможет расти прежними темпами. Скорее всего, в долгосрочной перспективе его экономика будет замедляться, что станет негативным фактором для развивающихся рынков и глобальной экономики", - полагает эксперт. Brexit - это следующий внешний риск со множеством неизвестных. "Все уже запутались: какие сроки, когда... Предполагается, что 29 марта - это конечная дата по выходу Великобритании из Европейского союза, но не исключено, что сроки будут сдвинуты. Более того, возможен вариант жесткого выхода из ЕС без договора. Все это несет в себе риски для глобальных рынков", - сказал П.Зиновьев. По словам трейдера, на фоне проблем с Brexit все забыли про Италию, которую глобальные рейтинговые агентства могут лишить рейтинга инвестиционного уровня. "При этом итальянское правительство постоянно угрожает выходом из ЕС, если не будут приняты их условия", - добавил он. Все вышеперечисленные риски не относятся к разряду новых, они обсуждаются достаточно давно, а вот опасность начала войны между Пакистаном и Индией возникла совершенно внезапно. "Это абсолютно неожиданное событие, хотя сам конфликт длится очень давно. Пока рынки не закладывают этот риск в котировки. То есть любая эскалация конфликта приведет к оттоку ликвидности с развивающихся рынков", - сказал П.Зиновьев. Между тем основной внешний негатив для России заключается в неопределённости относительно потенциального введения новых санкций со стороны США. Это является одной из главных причин низкого спроса на российские активы. Как ни парадоксально, новости из США являются и позитивным фактором, поскольку ФРС после декабрьской распродажи на рынках фактически капитулировала, отказавшись от дальнейшего агрессивного повышения ставок. Это способствует притоку капитала на развивающиеся рынки. "ФРС изменила риторику. Сейчас инвесторы получили четкий сигнал о том, что Федрезерв будет следить за состоянием рынков. Хотя в прошлом году новый председатель ФРС заявлял, что регулятора больше заботит состояние экономики, а не движение котировок. ФРС фактически выбросил белый флаг", - сказал эксперт. КТО ИЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ Российский фондовый рынок, несмотря на дефицит спроса, все же показал хороший рост с начала года на фоне повышения интереса к развивающимся рынкам в целом, отмечает руководитель управления торговых операций "ВТБ Капитала" на рынке акций. Однако, по его мнению, среди акций РФ по-прежнему можно найти привлекательные инвестиционные идеи. Трейдер поделился краткосрочной инвестиционной идей, которая может реализоваться в течение ближайших дней. "Советуем обратить внимание на акции "Юнипро" (MOEX: UPRO). Компания будет отчитываться 12 марта, а 18 марта обнародует новую, как мы считаем, привлекательную дивидендную стратегию на ближайшие три года. По нашим оценкам, планы "Юнипро" по дивидендам будут позитивно восприняты рынком, что станет катализатором для роста котировок ее акций", - сказал П.Зиновьев. В нефтегазовом секторе П.Зиновьев рекомендует покупать акции "Газпрома" (MOEX: GAZP), которые все еще обладают потенциалом роста котировок. В то же время по акциям большинства других нефтегазовых компаний РФ эксперт советует фиксировать прибыль. "Ожидания роста дивидендов "Газпрома" остаются мощным драйвером роста котировок его акций, поэтому мы рекомендуем их покупать. В то же время привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), по которым будут высокие дивиденды, скорее всего, лучше держать (покупать уже поздно). По всем остальным бумагам нефтегазового сектора лучше зафиксировать прибыль", - советует П.Зиновьев, предлагая перекладывать капитал из нефтегаза в металлургический сектор. По словам эксперта, сталелитейные компании РФ, скорее всего, выиграют от роста спроса на сталь со стороны Китая. "Прежде всего, рекомендуем покупать акции "Северстали" (MOEX: CHMF), а также "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК). Январская статистика свидетельствует о рекордных вливаниях ликвидности в систему со стороны Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны - прим. ИФ). По нашим оценкам, это повысит деловую активность в Китае, что создаст дополнительный спрос на сталь. Соответственно российские производители стали должны от этого выиграть", - пояснил П.Зиновьев. "Норильский никель" (MOEX: GMKN) тоже является в настоящее время хорошей инвестиционной идеей, так как сейчас наблюдается огромный дефицит палладия в мире. "Пока компании, которые его производят, не могут этот спрос закрыть. Мы ожидаем, что ситуация в ближайшее время останется неизменной, то есть цена на палладий будет только расти. "Норильский никель" - это один из основных выгодоприобретателей в сложившихся условиях", - добавил эксперт. Стоит обратить внимание на акции "РусАла" (MOEX: RUALR), так как эти бумаги, по мнению трейдера, несмотря на взлет котировок за последнее время, по-прежнему обладают высоким потенциалом роста. "Большинство фондов, которые вышли из акций "РусАла" из-за введения санкций, после их снятия будут возвращаться в эти бумаги, и это может занять до двух месяцев. Поэтому мы ожидаем сохранения спроса на акции "РусАла" и рекомендуем их покупать. По идее, акции "РусАла" должны вернуться к тем ценовым уровням, на которых они были до введения санкций", - сказал трейдер. Катализатором роста котировок акций Сбербанка (MOEX: SBER) может стать продажа дочернего турецкого Denizbank, ожидаемая в текущем году, так как это потенциально увеличивает дивидендные выплаты, считает П.Зиновьев. Эксперт рекомендует использовать снижение котировок для входа в акции Сбербанка. А вот акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) находятся под угрозой исключения из индекса MSCI Russia в ходе ближайшей ребалансировки индексов в мае, поэтому этих бумаг лучше избегать, считает П.Зиновьев. В то же время индексный провайдер MSCI в мае может повысить вес акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO). "В связи с этим рекомендуем покупать акции "Интер РАО" в моменты распродаж", - сказал трейдер. По-прежнему привлекательными являются инвестиции в АФК "Система" (MOEX: AFKS), добавил П.Зиновьев. "Продажа или монетизация активов "Системы" через IPO, партнеров, РФПИ создает огромный потенциал роста для котировок GDR холдинга", - полагает эксперт.
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