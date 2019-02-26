БКС открыл две новых торговых идеи: "лонг в Интер РАО" и "покупка Интер РАО против РусГидро"

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - "БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею: "Лонг в "Интер РАО" (MOEX: IRAO), а также торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "покупка "Интер РАО" против "РусГидро" (MOEX: HYDR) в ожидании реализации позитивных катализаторов для "Интер РАО", сообщается в обзоре инвестбанка.

"Начало года оказалась позитивным периодом для электрогенерирующих компаний: за первые пять недель 2019 года цены на электроэнергию на спотовом рынке выросли для первой и второй ценовых зон на 8% и 13% г/г соответственно; объемы реализации увеличились на 1,5% г/г. "Интер РАО", будучи госкомпанией и одним из крупнейших и самых эффективных игроков, также должен стать бенефициаром модернизации и итогов аукционов КОМ на 2022-2024 годы (май 2019 года). Ожидаемый рост тарифов на КОМ на 2021 год на 17% г/г (в среднем) должен снизить влияние падения платежей по ДПМ", - пишут аналитики.

Кроме того, по их мнению, рынок не учитывает два ключевых фактора в инвестиционном кейсе "Интер РАО": существенный запас денежных средств (оценка на 2018 год составляет 164 млрд рублей), который, по прогнозам экспертов, будет стабильно расти за счет доходности FCF на более чем 20%, и тот факт, что компания владеет 29% своих казначейских акций.