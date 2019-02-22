Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли на фоне санкционного затишья

Москва. 22 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли после падения неделей ранее на фоне санкционного затишья и позитивных сигналов с мировых рынков капитала, сформировавшихся на ожиданиях подписания торгового соглашения между США и Китаем.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь немного поднялись в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Изменения цен российских суверенных еврооблигаций в понедельник были незначительными на фоне пониженной активности торгов из-за праздничного дня в США (День президентов).

После довольно вялых торгов понедельника активность участников рынка 19 февраля несколько возросла, причем котировки отечественных евробондов уже с самого открытия стояли выше уровней закрытия предыдущего дня, плюс в течение дня они еще немного подросли. В результате доходность десятилетних еврооблигаций России снизилась за день приблизительно на 4 базисных пункта. Поддержку еврооблигациям России оказал такой фактор, как отсутствие новостей относительно новых антироссийских санкций.

В середине недели плавный ценовой рост отечественных евробондов продолжился благодаря как активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets, так и снизившимся санкционным рискам. Котировки "длинных" выпусков подросли в среднем на 30-40 базисных пунктов, а среднесрочные бумаги прибавили в цене порядка 25 базисных пунктов. Позитивное влияние на рынок оказало, с одной стороны, отсутствие новостей и сообщений относительно новых антироссийских санкций, а также все большая уверенность участников рынка в том, что никаких санкций в отношении российского госдолга вводиться не будет.

С другой стороны, поддержку отечественным бумагам оказал общемировой оптимизм глобальных инвесторов в отношении еврооблигаций развивающихся стран на ожиданиях более мягкой денежно-кредитной политики ФРС США. Последний фактор стал причиной заметной просадки курса доллара к основным мировым валютам на рынке Forex, что позитивно сказалось и на динамике большинства валют развивающихся стран, в том числе и рубля.

Мировые рынки росли 19-20 февраля благодаря ожиданиям, что очередной раунд переговоров между США и Китаем будет более плодотворным. Президент США Дональд Трамп дал понять, что не рассматривает 1 марта как жесткую дату окончания всех переговоров с Китаем и неизбежного повышения пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25%. Кроме того, он заявил, что переговоры с Китаем по преодолению разногласий в торгово-экономических отношениях продвигаются успешно, хотя и остаются сложными.

Вместе с тем опубликованный поздно вечером в среду протокол январского заседания Федеральной резервной системы был неоднозначно воспринят глобальными инвесторами. Документ, в частности, показал, что руководители Федрезерва в конце января расходились во мнениях относительно дальнейшей кредитно-денежной политики. Некоторые из них придерживались мнения о том, что Центробанку в будущем стоит поднимать ставку лишь в том случае, если темпы инфляции будут выше базовых прогнозов, другие полагали, что ужесточение политики потребуется, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с нынешними ожиданиями. В то же время все участники заседания сошлись во мнении о необходимости остановки программы сокращения объема активов на балансе ФРС позднее в этом году.

Таким образом, в четверг активность покупателей в секторе российских еврооблигаций снизилась, и рынок лег в боковой дрейф в отсутствие новых сильных драйверов для игры в ту или иную сторону. Участники рынка решили взять паузу в ожидании прояснения целого ряда неопределенностей, в том числе относительно американо-китайских торговых переговоров.

Последний день недели в секторе российских еврооблигаций вновь прошел под диктовку игроков на повышение благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, которое произошло на оптимизме инвесторов в отношении торговых переговоров между США и Китаем. На пятницу запланирована встреча президента США Д.Трампа с главой китайской делегации, вице-премьером КНР Лю Хэ.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,22% и составила 110,97% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 8 базисных пунктов и 22 февраля составил 125 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене на 1,1% (их доходность снизилась на 8,5 пункта - до 5,10% годовых), с погашением в 2042 году - на 1% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 9 пунктов и составил 233 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 1,1%, до 98,61% от номинала (их доходность снизилась на 7 пунктов и составила 5,35% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 0,44%, подорожав до 97,54% от номинала (его доходность снизилась на 6 пунктов и составила 4,61% годовых), евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,4%, с погашением в 2023 году - на 0,15% (спред к US Treasuries сузился на 2 пункта и составил 159 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,08%.

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, а также локального снижения давления санкционных новостей на российские активы, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, основными факторами риска для российских валютных гособлигаций останутся сообщения на санкционную тематику, с одной стороны, а также сохраняющаяся неопределенность в торговых переговорах между США и Китаем, что будет сдерживать интерес глобальных инвесторов ко всем активам стран с развивающейся экономикой.