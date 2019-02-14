Неоднозначная статистика по китайской экономике не отражается на котировках сырьевых товаров - Julius Baer

Оперативная статистика из Китая в последнее время привлекает большое внимание рынков не только из-за торговых споров с США, но и в качестве индикатора состояния национальной экономики КНР, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Опубликованные в четверг утром данные за январь оказались лучше ожиданий: экспорт прибавил 9% в годовом выражении. Тем не менее, эксперт считает, что на росте сказался разовый фактор, связанный с увеличением отгрузок накануне каникул по случаю китайского Нового года. В феврале динамика, скорее всего, вновь ухудшится в рамках тренда последних месяцев.

"Прирост импорта в Китай несколько сократился на фоне снижения цен на сырьевые товары, тогда как физический объем остался высоким, - отмепчает Карстен Менке. - Основное влияние на показатель оказали сырая нефть и медь, которые в январе подешевели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% и 16% соответственно. При этом объем поставок нефти прибавил 6%, медного концентрата - 17%. Несмотря на продолжающееся в 2019 году замедление китайской экономики мы не ожидаем резкого обвала глобального ВВП. В тоже время в сырьевом секторе отсутствуют фундаментальные факторы, которые могли бы привести к заметному росту или снижению котировок. Спрос остается слишком низким, чтобы привести к дефициту сырья, но достаточно высоким, чтобы предотвратить формирование избыточных запасов. Тем временем, уровень предложения будет расти на большинстве рынков. Мы сохраняем нейтральную позицию по сырьевым товарам в целом и отмечаем долгосрочный период роста котировок золота".