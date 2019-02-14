После импульсных распродаж рубль достаточно быстро может перейти к консолидации, не доходя до отметки 70 - БКС

" Российская валюта вчера вечером обвалилась к американскому доллару на фоне сообщений о новом санкционном законопроекте. Согласно известной поговорке, новое - это хорошо забытое старое. Вот и новый законопроект практически повторяет чреду августовских законов, не принятых, но спровоцировавших обвал на отечественном рынке. В чем-то он более жесткий: фокус сделан на нефтегазовую сферу. В чем-то более расплывчатый: из законопроекта убрана формулировка о госбанках, теперь это просто банки, участвующие в незаконной, по мнению США, деятельности. Интересно, что до появления данной информации рубль демонстрировал устойчивость, в отличие от обвалившегося фондового рынка, например. При этом большинство развивающихся и ключевых валют снижались весть день. Рубль, без санкционной премии, выглядит лучше большинства валют, благодаря росту нефтяных цен, высоким реальным ставкам, устойчивости бюджета. На ближайшей сессии эти факторы, скорее всего, останутся без внимания, и санкционное давление затмит собой все остальное. Но после импульсных распродаж рубль достаточно быстро может перейти к консолидации, не доходя до отметки 70. Более устойчивое снижение может произойти только, если санкции будут фактически приняты. Просто обсуждений, на мой взгляд, будет недостаточно", - указывает эксперт "БКС Брокер" Гайворонский Сергей.