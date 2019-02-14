Сегодня на опасениях усиления санкционного давления рост доходности рублевых облигаций может продолжиться - Промсвязьбанк

"Увеличение предложения ОФЗ со стороны Минфина и усиление санкционных рисков оказало давление на рынок рублевых облигаций в среду. Кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 5 – 7 б.п. Вчера Минфин провел 2 аукциона в новом формате, без объявления планового объема размещения ОФЗ. По итогам первого аукциона были удовлетворены заявки на 5-летние ОФЗ 26223 в размере 38,1 млрд руб., спрос составил 54,3 млрд руб. На втором аукционе Минфин разместил 10-летние ОФЗ 26223 на 3,9 млрд руб. при спросе 30,5 млрд руб. Суммарный объем размещения – 42 млрд руб. является рекордным почти за год. Премия по обоим выпускам к

доходности предыдущего дня составила 5 б.п., что соответствует заявленному ориентиру Минфина. Вторичный рынок отреагировал на итоги аукциона ростом доходностей. Сегодня на опасениях усиления санкционного давления рост доходности рублевых облигаций может продолжиться", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.