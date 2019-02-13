Рынок акций РФ в среду поставил новый рекорд падения индексов с начала года под угрозой санкций США и ЕС

Москва. 13 февраля. Рынок акций РФ в среду поставил новый рекорд падения индексов с начала года под угрозой антироссийских санкций США и ЕС в ответ на инцидент в Керченском проливе, что вылилось в возросшие распродажи бумаг; подъем мировых рынков и нефти инвесторы проигнорировали.

По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 1,9% (до 2485,76 пункта), индекс РТС - на 2% (до 1190,79 пункта); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.

Доллар просел до 65,76 рубля (-0,12 рубля).

Газета The Financial Times сообщила накануне со ссылкой на дипломатические источники, что представители США и ЕС близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на инцидент с задержанием украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Отмечается, что данный вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД стран Евросоюза. Ограничительные меры, по данным собеседника газеты, могут быть введены в течение ближайших двух месяцев.

Один из источников издания пояснил, что санкции, как ожидается, будут приняты в отношении "физических лиц и компаний", имеющих прямое отношение к инциденту с украинскими кораблями. Он добавил, что меры, как ожидается, будут представлены к концу марта. В свою очередь британский телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что "Британия и ее несколько союзников в ЕС добиваются, чтобы новые ограничительные меры были объявлены Евросоюзом в ближайшие недели".

В снижении лидировали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,9%), "Газпрома" (-2,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,4%), "НОВАТЭКа" (-2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,6%).

В то же время подорожали бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,1%) и "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%).

Тем временем, внешние площадки подают позитивные сигналы. В среду в Азии индексы выросли (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%), плюсуют Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,6-0,9%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,5%) в ожидании новостей о переговорах США и Китая.

В Пекине продолжается предварительное обсуждение торговых вопросов в ожидании прибытия основной американской делегации 14 февраля. Переговорщиков от США возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Инвесторы рассчитывают, что этот раунд переговоров США и Китая о торговле будет более результативным. Делегации США и Китая, ведущие переговоры по торговым вопросам, ставят задачу согласовать на этой неделе основные параметры соглашения, которое затем могли бы подписать лидеры двух стран, пишет The Wall Street Journal.

Нефть выросла на данных Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении товарных запасов топлива в США (по оценкам API, запасы за неделю сократились на 998 тыс. баррелей), однако вечером рост был остановлен статистикой Минэнерго США (запасы выросли на 3,63 млн баррелей при прогнозах увеличения на 2,4 млн баррелей).

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,53 за баррель (+1,8% и +1,5% во вторник), мартовская цена WTI - $54,15 за баррель (+2% и +1,3% накануне).

Накануне оптимизм участников рынка поддержали данные о январском сокращении производства нефти ОПЕК.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, в то время как настроения на глобальных площадках поддержали более оптимистичные, хотя и не очень значимые, сообщения об американо-китайских торговых переговорах, а также о возможном соглашении по "шатдауну", российский рынок акций отыгрывал сообщение Financial Times о том, что в ближайшие два месяца США и ЕС объявят новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе. Между тем, газета отмечает, что санкции будут направлены против компаний и частных лиц, имеющих отношение к этому происшествию, тем самым намекнув, что санкций секторального масштаба не планируется.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, опасения новых антироссийских санкций США за инцидент в Керченском проливе перевесили оптимизм инвесторов от миролюбивых заявлений Д.Трампа касательно "дедлайна" переговоров с Китаем, что привело к фиксации прибыли в отечественных активах.

Вероятно, угроза введения новых санкций со стороны ЕС и США продолжит оказывать негативное влияние на настроения инвесторов вплоть до момента озвучивания самих мер, а это может затянуться до марта, поскольку обсуждение возможных санкций начнется лишь в понедельник, 18 февраля. Судя по динамике российских активов в прошлом году, санкционные риски оказывают очень сильное влияние на "инвестиционный кейс" России в глазах глобальных инвесторов, и только заметные положительные перемены во внешнем новостном фоне могут подвигнуть участников рынка на покупки российских активов.

Даже ощутимо выросшая нефть не оказала поддержки котировкам акций нефтяников, так как оттоки средств инвесторов главным образом влияют на "голубые фишки", где нефтянка составляет большую часть. Нефть Brent превысила $63 за баррель на фоне заявлений Саудовской Аравии о готовности сократить выпуск нефти еще на 500 тыс. б/с от уровней, закрепленных последним соглашением ОПЕК+. По данным за январь, участники сделки снизили добычу нефти в январе на 800 тыс. б/с (до 30,8 млн б/с), что пока еще чуть выше планируемого уровня, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, наиболее неприятным для рынков является неопределенность. Внешние рынки лишены этого негатива, поскольку переговоры США и КНР по торговым вопросам продвигаются вперед, что снижает риски для мировой экономики. У российского рынка свой путь, который стал менее понятным из-за новостей о согласовании новых ограничительных мер между США и ЕС по поводу инцидента в Керченском проливе. Наибольшие потери понесли акции тех компаний, которые традиционно являются первым выбором для неприятностей санкционного характера (банки, "Газпром" (MOEX: GAZP), "Роснефть").

У "Газпрома" также предполагаются дополнительные расходы в связи с тем, что Дания может заблокировать строительство "Северного потока 2" в своих территориальных водах. Во всяком случае, достигнутые договоренности по третьему энергетическому пакету ЕС это предусматривают. Кроме того, 10% мощности трубопровода должно будет выделяться для сторонних поставщиков, а использование всех 100% мощности будет возможно только с одобрения Еврокомиссии. Компания "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) является прямым конкурентом для американского СПГ в Европе, что отразилось в давлении продавцов в этих бумагах, рынок также вспомнил и об угрозах для "Аэрофлота", которому могут запретить полеты в США как по "делу Скрипалей", так и по любому иному поводу. Кроме того, в СМИ появилась информация, что отечественным перевозчикам было отказано в компенсации подорожавшего авиационного топлива.

Обнадеживает то, что рубль избежал судьбы рынка акций и даже немного укрепился, что связано с аукционами Минфина по размещению ОФЗ, где наблюдался повышенный спрос со стороны нерезидентов.

Нефть преодолела зону сопротивления $63-63,4 за баррель Brent. Помимо статистики API, поддержку оказали новости о том, что Евросоюз включил Саудовскую Аравию в список территорий, которые содействуют терроризму и отмыванию нелегальных доходов. ОПЕК в своем ежемесячном докладе сообщает, что добыча была сокращена в январе на 0,8 млн б/с. Саудовская Аравия также обещала снизить производство в марте до 9,8 млн б/с при установленной норме 10,3 млн б/с в рамках соглашения ОПЕК+. Индекс МосБиржи утерял поддержку 2500 пунктов, а значит коррекция вниз может получить продолжение, считает А.Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Анастасии Поповой, потенциальные санкционные меры США и ЕС могут напрямую не затронуть российский фондовый рынок, а в настоящее время наблюдается локальная эмоциональная негативная реакция рынка, особенно с учетом близости рынка к историческим максимумам (по индексу МосБиржи - прим ИФ). Для индекса МосБиржи после пробоя поддержки 2500 пунктов следующей целью стала отметка 2485 пунктов, далее - 2445-2455 пунктов, считает А.Попова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-14,9%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-12,2%), ПАО "Завод ДИОД" (-11,4%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-9%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-5,5%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-5,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+39,7%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+9,8%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+6%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+4,7%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,947 млрд рублей (из них 18,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).