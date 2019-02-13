Евро: риски смещены в негативную сторону - eToro

"Еврозона "порадовала" очередными слабыми показателями. В декабре промышленное производство сократилось на 0,9% против прогноза падения на 0,4%. Причем спад активности оказался максимальным со времен мирового финансового кризиса. Сам факт ухудшения индикатора не удивляет - производственная активность ослабла в четвертом квартале по большей части из-за Германии. Важнее то, что есть реальная угроза продолжения замедления роста в начале 2019 года. Евро, который и без того быстро отказался от попыток восстановления, находится под дополнительным давлением после еще одного тревожного релиза. EUR/USD едва удерживается над отметкой 1,13, которая по-прежнему находится под угрозой. Во многом дальнейшая динамика пары будет зависеть от поведения доллара. Американская валюта чувствует себя не так уверенно, как в предыдущие дни, но при этом демонстрирует желание отстоять свои позиции. Возможно, "быки" решили "взять паузу" перед новым рывком, реализация которого уже будет зависеть от общих рыночных настроений. В центре внимания находятся торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином. С одной стороны, для доллара, как для защитного актива, оптимизм на фондовых рынках является сдерживающим фактором. Но разрешение торговых разногласий способствует росту инвестиционной привлекательности USD, и на данный момент этот фактор перевешивает. Евро, который вчера отметился на 3-месячных минимумах, подвержен риску со стороны европейской статистики, Брекзита и возвращения всеобщих опасений за состояние мировой экономики. В краткосрочной перспективе риски для пары по-прежнему смещены в негативную сторону", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.