Goldman Sachs снизил рейтинг GDR Mail.ru до "держать" и оценку на 17%

(добавлен текст после 2-го абзаца)

Goldman Sachs (GS) понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru c $36 до $29,8 за штуку, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $32,17 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $26,84 за штуку.