Отсутствие выраженного оптимизма на мировых финансовых рынках не позволяет перейти к уверенным покупкам нефтяных фьючерсов - Промсвязьбанк

"Вчера котировки Brent преодолели отметку 62 долл./барр., однако закрепиться выше этого уровня не удалось. Отсутствие выраженного оптимизма на мировых финансовых рынках не позволяет перейти к уверенным покупкам нефтяных фьючерсов. Инвесторам также необходимо убедительное подтверждение роста спроса на энергоносители, которого пока нет. Отраслевая статистика API показала рост запасов нефти и нефтепродуктов в США, что добавляет пессимизма. В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в диапазоне 60-62 долл./барр." - отмечает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.