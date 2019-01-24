У российского рынка нет поводов, чтобы "штурмовать" отметку в 2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"

"Внешний фон неоднозначный. Китай и США продолжают говорить о мирных торговых намерениях в официальном ключе, но попутно не забывают "уколоть" друг друга на втором плане. Бюджетный кризис в США переходит в 34 день. Сырьевые валюты слабели на торгах в Азии, а региональные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Похоже, что у российского рынка нет поводов, чтобы "штурмовать" отметку в 2500 пунктов по индексу МосБиржи, тем более, что тема норм потребления электричества отложена до 2020 года", - обращает внимание ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.