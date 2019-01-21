Политический тупик США и Британии на руку рублю - FxPro

"Российская валюта демонстрировала внушительный рост на прошлой неделе, прибавив более 2%, - указывает Аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Начало понедельника выглядит не столь впечатляющим, хотя ключевые факторы остаются в силе. Рубль начал сессию снижением на 25 копеек по отношению к евро, опустившись до 77.54, а также потеряв 18 копеек в паре с долларом и дойдя до 66.41. При этом, нефть остается на повышенных позициях конца прошлой недели. Важно, что рубль вернулся в область, откуда шли активные продажи в ноябре и декабре, поэтому не исключено, что и текущую ситуацию участники рынка воспримут как повод для покупки валюты на спадах. Помимо нефти и роста рынков развивающихся стран, рублю помогает шатдаун американского правительства: собственные проблемы отвлекают законодателей от темы санкций против России. Не до этого им".

Аналогичным образом британское правительство само себя загнало в угол тщетными попытками выйти сухими из воды и из ЕС - без конфликтов, уверен эксперт. По его мнению, чиновникам Соединенного Королевства попросту не до России и, судя по всему, будет не до нее все ближайшие месяцы.

"В то же время, шатдаун в США может закончиться в любой момент, и тогда уже российской валюте спрятаться не удастся. Ситуация напоминает учителя без очков, склонившегося наш школьным журналом в поисках "жертвы", которая пойдет к доске. Пока очки не найдены, есть небольшая передышка, но результата она все же не отменяет. Добавим сюда внушительный рост в предыдущие дни, а также близость важного уровня поддержки для валютных курсов, и получим вероятные трудности для дальнейшего продвижения российской валюты", - резюмирует Александр Купцикевич.