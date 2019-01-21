Ренессанс Капитал начал анализ британского Yellow Cake, занимающегося ураном

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" начала анализ британского инвестфонда Yellow Cake, который занимается ураном и имеет долгосрочный контракт на его поставку с "Казатомпромом", сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость акций Yellow Cake, рассчитанная аналитиками ИК, составляет 3,2 фунта стерлингов. Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

Как считают аналитики, акции Yellow Cake дают возможность сделать ставку на рост цен на уран, не принимая на себя риски разведки, переработки и добычи.

По оценкам экспертов ИК, цены на уран восстановятся до $45 за фунт к 2021 году.

Британский инвестфонд Yellow Cake, специализирующийся на покупке и хранении концентрата закиси-окиси урана.

Yellow Cake ("желтый кек", то есть урановый концентрат) создана инвесткомпанией банкира Питера Бахуса Bacchus Capital. П.Бахус, прежде чем создать свою инвесткомпанию, работал в Morgan Stanley, JPMorgan, Citi и Jefferies. На протяжении нескольких лет он входил в совет директоров золотодобывающей компании Алексея Мордашова Nordgold.

Текущая стоимость акций Yellow Cake составляет 2,28 фунта стерлингов за штуку.