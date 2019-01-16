Фактор рекордно высокой добычи нефти в США не позволит ценам на нефть продемонстрировать существенный рост выше $60/bbl (Brent) - "Нордеа Банк"

" Цены на нефть в ходе утренних торгов незначительно растут, следуя вчерашнему тренду. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $60.7/bbl, WTI - $52.1/bbl. Накануне вечером был опубликован отчёт Минэнерго США, в котором прогноз по добыче американской нефти в 2019 году был сохранен на уровне декабря прошлого года и составил 12,1 mbd. В 2020 году добыча сырья в США, по прогнозу министерства, вырастет на 6,6% до 12,9 mbd. Несмотря на то, что нефтяные котировки нейтрально отреагировали на эти данные, фактор рекордно высокой добычи нефти в США в ближайшее время сохранится и не позволит ценам на нефть продемонстрировать существенный рост выше $60/bbl (Brent) ввиду неопределённости мирового спроса на энергоресурсы. Тем не менее, стоит отметить, что коммерческие запасы нефти в США по данным Американского института нефти (API) снова снизились на прошлой неделе, и это оказывает нефтяным котировкам локальную поддержку. Сегодня внимание участников рынка привлекут ежеденельные данные по запасам американской нефти, которые опубликует Минэнерго США. Краткосрочные ориентиры на Brent $60-62/bbl", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".