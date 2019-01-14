Краткосрочными ориентирами по USD/RUB выступят отметки 66,8-67,6 - "Нордеа Банк"

"Опубликованная сегодня статистика о падении экспорта и импорта в КНР стала негативным сюрпризом для инвесторов. Показатели по итогам декабря продемонстрировали максимальное снижение за последние два года, подчеркивая негативное влияние торговых терний между США и КНР. Опасения о замедлении глобального экономического роста вновь выходят на первый план. В итоге практически все валюты развивающихся рынков сегодня демонстрируют негативную динамику. Дополнительным негативным фактором для рубля выступает снижение нефтяных цен. Определенную поддержку российской валюте на текущей неделе будет оказать фактор налоговых платежей. Завтра компаниям предстоит уплатить первый платеж текущего налогового периода – страховые взносы. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66,8-67,6", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".