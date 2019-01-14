Динамика отечественных акций будет зависеть от внешнего фона, внутренних идей практически нет - Алор Брокер

"Дальнейшая динамика отечественных акций будет зависеть от внешнего фона - сейчас внутренних идей (кроме начала покупки дивидендных бумаг) практически нет. Ведущий российский рублевый индикатор в третий раз не сможет уйти выше уровня 2445 пунктов - эта отметка стала преградой для "быков" с начала ноября. Если "медведи" начнут доминировать, их среднесрочной целью станет район 2297 пунктов по индексу МосБиржи. В то же время открывать "шорты" пока очень рискованно. Мы неоднократно за последние дни видели резкое изменение настроений на позитивное на западных площадках, что выливалось в покупки и у нас", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.