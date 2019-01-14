Котировки Brent продолжат корректироваться и протестируют отметку 59 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Цены на нефть снижаются на фоне коррекции на азиатских фондовых площадках, что обусловлено опасениями относительно замедления экономического роста в Китае после выхода слабой статистики по торговому балансу. В краткосрочной перспективе инвесторы продолжат фиксировать прибыль и займут выжидательную позицию в преддверии старта сезона корпоративной отчетности в США. Динамика цен на нефть будет зависеть от ситуации на мировых рынках капитала. Полагаем, что котировки Brent продолжат корректироваться и протестируют отметку 59 долл./барр." - указывает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук.