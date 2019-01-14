Индекс МосБиржи начнет торги в незначительном "минусе" - ИФК "Солид"

"В начале недели перед открытием российского рынка внешний фон оцениваем как нейтральный. Индекс МосБиржи начнет торги в незначительном "минусе" на фоне коррекции мировых площадок и локального снижения нефтяных цен. Американские инвесторы продолжают покупки на рынке акций, но уже не так активно, как в первые дни 2019 года. Продолжающиеся между Конгрессом и Трампом споры по бюджету США препятствуют продолжению тренда. Говорить о завершении "шатдауна" еще очень рано, более того, не исключено введение чрезвычайного положения в ближайшие дни, что станет негативным сигналом для рынков и обеспечит частичное возвращение инвесторов в казначейские облигации", - отмечает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим Кравчук.