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14 января 2019 года 09:36

Фондовые индексы АТР падают на статданных по китайской внешней торговле

Американские фондовые индексы продемонстрировали слабое снижение по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть эталонных марок снижаются в понедельник.

Американские фондовые индексы продемонстрировали слабое снижение по итогам торгов в пятницу, однако завершили неделю существенным ростом.

На минувшей неделе индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 2,4%, Standard & Poor's 500 - на 2,5%, Nasdaq Composite - на 3,5%.

Как сообщалось, потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре понизились на 0,1% по сравнению с ноябрем и выросли на 1,9% в годовом выражении. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами рынка.

Потребительские цены снизились в помесячном выражении впервые за 9 месяцев, а годовой показатель инфляции опустился ниже 2% впервые с августа 2017 года. Еще полгода назад рост цен в годовом выражении достигал 2,9%.

Отмечается, что цены на энергоносители в декабре рухнули на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за три года. Тем временем продукты питания подорожали на 0,4%, максимально с 2014 года.

Ранее председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и его заместитель Ричард Кларида подтвердили курс на осторожное и взвешенное повышение процентных ставок в этом году. Они вновь заявили о том, что сдержанное инфляционное давление позволяет ФРС не спешить с ужесточением денежно-кредитной политики.

Помимо этого, инвесторы отреагировали на новости о прогрессе торговых переговоров США с Китаем. Как сообщил ранее министр финансов США Стивен Мнучин, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ "с высокой вероятностью" посетит Вашингтон позднее в этом месяце для продолжения переговоров.

Акции разработчика компьютерных игр Activision Blizzard по итогам торгов в Нью-Йорке рухнули на 9,4%. Компания сообщила о том, что уступает права на популярную игру Destiny фирме Bungie Inc., партнеру Activision с 2010 года. На этой новости аналитики KeyBanc Capital резко снизили прогноз котировок бумаг Activision.

Курс ценных бумаг PVH Corp. подскочил на 6,9%. Компания, владеющая рядом известных брендов одежды, включая Calvin Klein и Tommy Hilfiger, улучшила прогнозы прибыли и выручки на четвертый квартал 2018 года и год в целом.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию, по прогнозу PVH, составит в четвертом квартале свыше $1,75, в 2018 году в целом - свыше $9,5, что на 15 центов выше верхней границы предыдущего прогноза. Она также рассчитывает получить квартальную выручку в размере как минимум $2,4 млрд, годовую выручку - минимум $9,57 млрд.

Капитализация видеосервиса Netflix выросла на 4% после того, как эксперты Raymond James повысили рекомендации по бумагам компании.

Акции Chico's FAS поднялись на 4,2%. Ритейлер одежды объявил о планах закрыть 250 магазинов в рамках реструктуризации.

Цена бумаг General Motors подскочила на 7%. Крупнейшая автомобилестроительная компания США улучшила оценку прибыли за 2018 год, а также объявила, что ожидает дальнейшего роста прибыли в 2019 году на фоне устойчивого спроса на авторынках США и Китая.

Как говорится в пресс-релизе GM, скорректированная доналоговая прибыль по итогам 2018 года будет выше ожидавшихся летом $5,8-6,2 в расчете на акцию. В 2019 году General Motors рассчитывает на повышение скорректированной прибыли до $6,5-7,0 на акцию, что лучше текущего консенсус-прогноза рыночных аналитиков.

Котировки акций Yum Brands и Starbucks опустились соответственно на 0,9% и 0,7% после того, как аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендации по бумагам этих компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average 11 января снизился на 5,97 пункта (0,02%) и составил 23995,95 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,38 пункта (0,01%) - до 2596,26 пункта.

Nasdaq Composite потерял 14,59 пункта (0,21%) и составил 6971,48 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в понедельник на данных, указавших на снижение темпов роста китайского экспорта в 2018 году.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific без учета Японии падает на 1%. Японские рынки в понедельник закрыты в связи с празднованием Дня совершеннолетия.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,53%, Shenzhen Composite - 0,62%, гонконгский Hang Seng - 1,4%.

Индийский BSE Sensex уменьшился на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 и новозеландский NZX 50 колеблются в пределах 0,1%.

Как стало известно в понедельник, объем внешней торговли Китая в 2018 году достиг рекордной за всю историю отметки в $4,62 трлн.

Китайский экспорт вырос за год на 9,9% в долларовом выражении, в то время как рост импорта составил 15,8%.

Положительное сальдо КНР в китайско-американской торговле выросло по итогам 2018 года до $323,32 млрд с $275,8 млрд в 2017 году. Экспорт китайских товаров в Соединенные Штаты вырос на 11,3%, до $478,4 млрд, в то время как импорт из США увеличился всего на 0,7%.

В декабре китайский экспорт снизился на 4,4% в годовом выражении, в то время как снижение импорта составило 7,6%. Эксперты ожидали роста обоих показателей. Положительное сальдо во внешней торговле в прошлом месяце достигло $57,06 млрд.

Китайский интернет-гигант Tencent потерял 2,9% капитализации, производитель компонентов для смартфонов AAC - 2,1%, производитель оптики Sunny Optical - 2,2%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,2%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 4,3%.

Котировки бумаг энергетических компаний CNOOC и Santos опускаются на 4,2% и 0,2% соответственно на фоне снижения цен на нефть.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в понедельник после активного роста на прошлой неделе.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 МСК подешевели на $0,68 (1,12%) - до $59,80 за баррель. На торгах в пятницу их цена снизилась на $1,2 (1,95%) и составляла на закрытие $60,48 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,60 (1,16%) - до $50,99 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на $1 (1,9%), завершив торги на отметке $51,59 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 6%, WTI - на 7,6% на оптимизме по поводу переговоров между США и Китаем в торговой сфере и сокращения поставок топлива со стороны ОПЕК+.

Тем временем эксперты отмечают, что в понедельник инвесторы демонстрируют пониженный аппетит к риску, о чем свидетельствует, в частности, падение азиатских индексов.

Дополнительным негативным фактором является приостановка работы американского правительства, длящаяся уже четвертую неделю.

"Нефть изменила динамику вместе с рынком акций на фоне волатильности, которая предшествует началу сезона отчетности, - говорит глава трейдинговых операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Oanda Corp. Стивен Иннз. - Коалиция ОПЕК+ предоставила новые сигналы того, что она сократит поставки в ближайшие месяцы, однако рынок остается неуверенным и ждет нового прогресса в переговорах США и Китая".

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на минувших выходных заявил, что у его страны нет опасений по поводу растущей добычи сланцевой нефти в США. Более того, он отметил, что договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи стала "спасательным кругом для американских сланцевых нефтепроизводителей".


Опубликовано: /Финмаркет/
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