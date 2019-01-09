"Ренессанс Капитал" снизил рейтинг акций "Мосэнерго" до "держать", поднял рейтинг акций "РусГидро" до "покупать"

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Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) аналитики понизили рекомендацию с "покупать" до "держать", а для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) повысили с "держать" до "покупать".

Рекомендации для бумаг других компаний сектора эксперты "Ренессанс Капитала" оставили без изменений.

Рейтинг "покупать" был подтвержден аналитиками для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "Энел Россия" (MOEX: ENRU), "ОГК-2" (MOEX: OGKB), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES). Для бумаг "Юнипро" (MOEX: UPRO), а также обыкновенных и привилегированных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) была сохранена рекомендация "держать".

Как отмечается в обзоре, фундаментальные показатели компаний электроэнергетического сектора РФ остаются сильными, и аналитики ожидают улучшения отношения инвесторов к сектору в 2019 году.

Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в рублях):

Новая прогнозная цена Интер РАО - 7,98 (текущая цена - 3,97), рекомендация - покупать;

Новая прогнозная цена РусГидро - 0,77 (текущая цена - 0,49), рекомендация - покупать;

Новая прогнозная цена Энел Россия - 1,67 (текущая цена - 1,04), рекомендация - покупать;

Новая прогнозная цена Юнипро - 2,62 (текущая цена - 2,60), рекомендация - держать;

Новая прогнозная цена ОГК-2 - 0,52 (текущая цена - 0,32), рекомендация - покупать;

Новая прогнозная цена ТГК-1 - 0,0134 (текущая цена - 0,0083), рекомендация - покупать;

Новая прогнозная цена Мосэнерго - 3,09 (текущая цена - 2,06), рекомендация - держать;

Новая прогнозная цена ФСК - 0,197 (текущая цена - 0,15), рекомендация - покупать;

Новая прогнозная цена Россети - 0,73 (текущая цена - 0,79), рекомендация - держать;

Новая прогнозная цена Россети (для привилегированных акций) - 1,40 (текущая цена - 1,40), рекомендация - держать.