Рубль немного сократил потери к доллару и евро благодаря росту нефти

Москва. 26 декабря. Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль немного сократил потери, но продолжает дешеветь к бивалютной корзине благодаря ускорению роста цен на нефть.

Курс доллара США составил 69,04 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 37,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (ранее доллар поднимался к отметке 68,49 руб./$1 - максимальному уровню с 12 сентября). Евро стоил 78,78 руб./EUR1, поднявшись на 52,25 копейки. Ранее в ходе торгов евро преодолевал отметку 79 руб./EUR1 впервые с 18 сентября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 44,28 копейки - до 73,424 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сократил потери в обеих валютных парах благодаря уверенному росту цен на нефть, которые ранее в ходе торгов опускались ниже $50 за баррель Brent впервые с июля 2017 года. При этом рубль потерял поддержку от спроса на рублевую ликвидность в рамках пика налогового периода декабря, так как основные налоги месяца (НДС, НДПИ и акцизы) были перечислены в бюджет накануне, 25 декабря.

Минфин в среду полностью продал предложенные к размещению трехлетние ОФЗ серии 25083 объемом 7 млрд 293 млн рублей. При этом спрос составил 19 млрд 937 млн рублей, то есть превысил предложение более чем в 2,7 раза. Цена отсечения была установлена на уровне 97,05% от номинала, что соответствует доходности 8,3% годовых. Доходность данного выпуска ОФЗ по итогам предыдущих торгов составила 8,26%, следовательно, премия к последней сделке накануне составила 4 базисных пункта.

В среду закрыты биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, Гонконга и Австралии.

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут на вечерних торгах после того, как ранее котировки Brent опускались до минимальных отметок с июля 2017 года. Сорт WTI завершил торги в понедельник также на минимальной отметке за восемнадцать месяцев. Во вторник биржи США и многих стран Европы не работали в связи с празднованием католического Рождества.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 3,01% и торгуются на уровне $52,3 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на 4,21%, до $44,32 за баррель.

Аналитики Tudor Pickering Holt & Co. полагают, что в 2019 году нефть может найти поддержку. "Последние несколько дней давление на нефтяном рынке было обусловлено в меньшей степени фундаментальными факторами, а скорее зависело от общего обвала рынков, поскольку высокая волатильность котировок акций и растущая обеспокоенность относительно экономики оказывали влияние на целый ряд классов активов", - полагают они.

Однако, по их мнению, сокращение добычи ОПЕК+ должно привести к балансировке рынка в первом квартале, сообщает Dow Jones.

Сохраняющиеся негативные настроения, вполне вероятно, заставят сланцевых производителей США отказаться от наращивания добычи в первом квартале, полагает аналитик Phillip Futures Бенджамин Лю. Хотя на нефтяном рынке превалируют "медвежьи" настроения относительно мировой экономики, существует также вероятность дальнейшего сокращения производства ОПЕК+ в следующем году, отмечает он.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, валютные пары в среду улетели вверх, и по итогам дня рубль демонстрирует заметное ослабление к доллару и евро. "Падение рубля произошло после того, как компании-экспортеры завершили продажу валютной выручки под уплату налогов. Ликвидность под налоги, которые еще предстоит выплатить в этом году, уже собрана, поэтому то падение, которое должно было произойти из-за снижения цен на нефть в предыдущие дни, возобновилось после фактического завершения налогового периода. Скорее всего, это не предел и до конца года рубль опустится ниже 70 руб./$1", - отметил Д.Порывай.

"Рубль выглядит все слабее, новая "бычья" цель в паре "доллар-рубль" теперь смещается к 69,75 руб./$1. В ближайшее время пара останется в коридоре 68,9-69,7 руб./$1, шансы "россиянина" на стремительную коррекцию небольшие. Сегодняшний аукцион Минфина прошел удачно и состоялся по одной простой причине: ведомство предложило инвесторам очень интересный выпуск ОФЗ с небольшим объемом. На фоне новостного вакуума и небольшой паузы в потоке внешнего негатива Минфин как раз и успел привлечь средства. Впрочем, рублю это поддержку не оказывает, как "не работает" и сам по себе фактор налогового периода", - подчеркивает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 декабря на 14,17 копейки, до 68,8865 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,28 копейки, до 78,5237 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 74,48 копейки по отношению к понедельнику (во вторник данные контракты не торговались из-за празднования Рождества) и составил 68,1282 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 38,97 копейки и составил 69,1678 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 652,956 млн, из которых $1 млрд 086,856 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 566,1 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Торги контрактами по евро расчетами "сегодня" не проводились в среду из-за второго дня празднования Рождества на европейских площадках. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 38,59 копейки и составил 78,7565 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR431,135 млн, полностью пришедшимися на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного снизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,9% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 2 б.п. - до 8,03% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником и остались на уровнях 8,28%, 8,61% и 8,7% годовых соответственно.