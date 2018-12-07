Рубль готовится получить внятный сигнал от ОПЕК - БКС

Рубль завершает неделю вблизи уровней в 66-67. В факторах, позволяющих рублю перейти к укреплению, пока что остаётся слишком много неопределённости, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Risk-off в настроениях инвесторов на глобальных рынках сохраняется, однако панические атаки отступили. Наиболее существенные опасения у участников рынка связаны с тем, что торговый конфликт между США и Китаем встал на путь реальной деэскалации.

Дополнительной "почвой" для подобных сомнений инвесторов послужило задержание финансового директора Huawei властями Канады - данный инцидент вполне мог послужить поводом для быстрого завершения 90-дневного моратория на введение взаимных пошлин в отношениях Штатов и Поднебесной. Однако на сегодняшний день данный фактор не нашел отражения в ужесточении риторики как со стороны американских, так и китайских представителей - главы держав продолжают сигнализировать рынкам о готовности к дальнейшим шагам по достижению компромисса.

"Мы продолжаем полагать, что рубль остается изолирован от движений других рынков нефтяной неопределенностью. ОПЕК 6 декабря не удалось прийти к полноценному консенсусу в рамках заседания стран картеля. Сегодняшние обсуждения уже с участием стран вне ОПЕК также пока что посылают рынкам разнонаправленные сигналы. Основным фактором давления на рубль остаётся риск продолжения спада нефтяных котировок к уровням $50, в случае если экспортерам не удастся договориться о значительном сокращении добычи на следующий год. На данный момент сохраняем наш базовый сценарий и ожидаем, что с вероятностью выше 50% ОПЕК+ все же удастся договориться о снижении добычи на следующий год на 1,2-1,4 млн барр. /сутки со сроком действия данных ограничений в 9-12 месяцев. Ранее мы отмечали, что РФ в этот раз может проявить готовность сокращения в объёмах 200-250 тыс. барр. /сутки - по некоторой информации, российская позиция сейчас находится вблизи данных уровней квот. В результате ожидаем, что при заключении сделки на выше обозначенных условиях нефтяные цены могут начать восстановление к уровням $63-65, сформировав тем самым канал для укрепления рубля в диапазон 65,2-66,7. В противном случае, если либо объемы сокращения (в виде 1 млн барр. /сутки или ниже), либо сроки действия сделки в 2019 году (менее 9 месяцев) не удовлетворят участников рынка, нефтяные котировки могут вернуться к снижению до уровней $56-58 в ближайшей перспективе. В этом случае ожидаемый нами курс рубля может составить 67-68,7. Перспективы следующей недели как в отношении движения курса рубля, так и в отношении решения ЦБ РФ по ставке 14 декабря во многом будут определяться именно нефтяным фактором", - заключает специалист "БКС Премьер".