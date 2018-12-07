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Главная / Мнения аналитиков / Торговые войны США и Китая стоили мировым рынкам до 10% цены активов - Citi
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07 декабря 2018 года 16:13
Торговые войны США и Китая стоили мировым рынкам до 10% цены активов - Citi
Активы на мировых рынках стоили бы на 5-10% дороже, если бы не торговые споры США и Китая, считает руководитель международного инвестиционного департамента Citi Private Bank Дэвид Бейлин. Как сообщил эксперт на встрече с журналистами в рамках EMEA Media Summit Citi, торговые войны останутся одним из основных рисков в 2019 году. Кроме того, он рекомендует инвесторам учитывать риски Brexit и итальянских банков. По словам Д.Бейлина, в Citi Private Bank ожидают снижения темпов роста EPS (прибыль на акцию) в мировом масштабе с ожидаемых 16% в 2018 году до 8% в 2019 году. При этом рост мировой экономики, по его оценкам, в 2019 году замедлится, но останется выше 3%, после 3,3% по итогам 2018 года. По прогнозам эксперта, совокупный доход мирового рынка акций по итогам 2019 года составит 7%, а долгового рынка - 1%. Д.Бейлин рекомендует придерживаться избирательного подхода при инвестировании в следующем году.
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07 декабря 2018 года 19:55
Москва. 7 декабря. Доллар США и евро уверенно снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря сильному росту цен на нефть по факту достижения договоренностей странами ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. читать дальше
.07 декабря 2018 года 19:45
Рынок акций РФ на неделе подрос после оптимистичных итогов саммита "большой двадцатки" (G20), давших надежду на разрешение торговых споров США-Китай, и в ожидании итогов встречи стран ОПЕК+ по вопросу дальнейшего ограничения добычи нефти. Вывод средств из акций нерезидентами сократился: чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 29 ноября по 5 декабря составил порядка $5 млн против оттока $160 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $60 млн, неделей ранее отток тоже был на уровне $60 млн (данные EPFR Global). читать дальше
.07 декабря 2018 года 19:34
Рынок акций РФ завершил неделю ростом на фоне раллирующей нефти после решений ОПЕК+, "ЛУКОЙЛ" обновил максимум
Москва. 7 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за раллировавшей нефтью на новостях о решении стран ОПЕК+ сократить добычу с 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а также на фоне подъема мировых площадок; акции "ЛУКОЙЛа" обновили исторический максимум. читать дальше
.07 декабря 2018 года 19:10
Цены евробондов РФ выросли за неделю вслед за активами EM на ожиданиях торгового перемирия США и Китая
Москва. 7 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли по итогам недели вслед за активами emerging markets на фоне возросших ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.07 декабря 2018 года 18:50
"Курс доллара на Мосбирже в пятницу упал ниже 66 рублей на фоне дорожающей почти на 6% нефти, вернувшись к отметкам конца ноября. На 18.00 курс доллара расчетами "завтра" опустился на 84,75 копейки - до 65,98 рубля. Курс евро расчетами "завтра" к этому времени упал на 80,75 копейки - до 75,29... читать дальше
.07 декабря 2018 года 17:58
"Время, когда представители ФРС США делали порой противоречивые заявления по поводу политики регулятора, кажется, прошло, - констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Мы были свидетелями целого спектра оценок - от ультрамягких от... читать дальше
.07 декабря 2018 года 17:25
Рост ВВП РФ в 2019 году составит 0,8%, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Мой прогноз экономического роста в РФ на следующий год составляет 0,8%. Может быть, мы увидим 1%. Но, тем не менее, следующий год будет более сложный, чем 2018 год", - сказала Н.Орлова на конференции... читать дальше
.07 декабря 2018 года 16:54
Рубль завершает неделю вблизи уровней в 66-67. В факторах, позволяющих рублю перейти к укреплению, пока что остаётся слишком много неопределённости, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Risk-off в настроениях инвесторов на глобальных рынках сохраняется, однако панические... читать дальше
.07 декабря 2018 года 16:34
"Российские биржевые индексы сегодня восстанавливают позиции, хотя они и не снижались сильно в последние дни на фоне обвала по всему миру. Индекс "Московской биржи" прибавляет скромные 0,3%, торгуясь всего на 1,5% ниже исторического максимума. Валютный РТС растёт на аналогичную величину, достигая... читать дальше
.07 декабря 2018 года 15:47
"Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4035 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,71%, недельная осталась на уровне 7,78%, а месячная снизилась до 7,96%. Сырьевые валюты немного слабели против доллара, но потери были... читать дальше
.07 декабря 2018 года 15:30
Москва. 7 декабря. Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в ожидании результатов стартовавшей встречи ОПЕК+. читать дальше
.07 декабря 2018 года 15:19
На сырьевой рынок в целом влияют политические факторы и изменения настроений, а не фундаментальные показатели - Julius Baer
"Движение рынков в четверг выглядело как перемещение по очень неровной и извилистой дороге. ОПЕК неожиданно не смог договориться о деталях соглашения по ограничению добычи и перенес принятие окончательного решения на пятницу. Арест топ-менеджера крупной китайской корпорации поставил под удар... читать дальше
.07 декабря 2018 года 14:56
Мы ожидаем смещения торговли по паре рубль/доллар в диапазон от 67 до 68 рублей к концу текущего года - "Аналитика Онлайн"
"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 66 рублей 75 копеек, евро торгуется на уровне 76 рублей. Индекс ММВБ опустился до 2420 пунктов, а котировки нефти марки Brent упали до 60 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap опустился ниже 3500 долларов.... читать дальше
.07 декабря 2018 года 14:25
JPMorgan понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" с $5,20 до $3,40 за штуку, сообщило агентство Bloomberg. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до "продавать". По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.07 декабря 2018 года 13:58
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,10 - 67,10 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль преодолел критическую зависимость от нефтяной динамики, но не смог полностью игнорировать резкие колебания котировок "черного золота" на фоне сложных переговоров ОПЕК+ о судьбе глобального пакта. Накануне цена барреля Brent рухнула ниже 60-долларовой отметки после заявления саудовского... читать дальше
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