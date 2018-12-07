JPMorgan снизил рейтинг GDR Ленты до "продавать" и оценку в 1,5раза

JPMorgan понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" с $5,20 до $3,40 за штуку, сообщило агентство Bloomberg.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до "продавать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Ленты", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $5,12 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,55 за штуку.